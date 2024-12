Z Muchové jde na startu sezony strach. Podle Roddicka má Češka jen jediného soupeře

Na exhibici v Asii byla miláčkem publika, přestože na kurtu s přehledem smetla čínské soupeře. Česká tenistka Karolína Muchová se před startem sezony v Austrálii dostává do ráže a její výkony budí respekt i mezi experty a bývalými hráči.

Vrátila se před startem nového roku tam, kde prožívala skvělý závěr sezony. V Macau, bývalé portugalské kolonii, která je už 25 let ve správě Čínské lidové republiky, si zahrála hvězdnou exhibici po boku Andreje Rubljova nebo Japonce Keie Nišikoriho.

Olomoucká tenistka měla jasný cíl. Nabrat před startem nové sezony extra zápasy navíc. A i když hrála proti domácím nadějím, rozhodně se nedržela zpátky a vyhrála singlový duel i zápas smíšené čtyřhry.

Nad umem Muchové žasl i její ruský parťák z mixu. "Myslím, že se budu dál soustředit spíš na dvouhru, ale Karolína byla úžasná. Skvěle returnuje, má výborné voleje, předvedla dobré reakce, ale myslím, že i ona se radši soustředí na singl," zhodnotil s úsměvem na kurtu Rubljov.

To mu později potvrdila i sama Muchová. "Snažili jsme se hrát hlavně co nejjednodušeji a dobře komunikovat. I tak to ale byla zábava," culila se Češka po vítězství v mixu, ke kterému pak přidala i singlovou výhru nad 37. hráčkou světa Číňankou Wang Sin-jü.

Česká tenistka měla skvělý závěr sezony. Uhrála semifinále US Open, finále na "tisícovce" v Pekingu a semifinále na následném podniku v Ning-po.

A protože kvůli únorové operaci zápěstí v první polovině sezony nic neodehrála, v příštím roce může body do žebříčku pouze přičítat. V pořadí tak může pořádně poskočit.

"Karolína je úžasná hráčka, jediná věc, která ji může připravit o pozici mezi první pětkou hráček, je její vlastní zdraví, jinak může porazit úplně každou tenistku. Je to jedna z nejtalentovanějších hráček, kterou jsem viděl," pronesl ve svém podcastu bývalý americký tenista Andy Roddick.

Momentálně Češce patří 22. příčka v rankingu WTA, ale už zkraje sezony prý může patřit k hlavním favoritům na všech podnicích.

"Já ji mám ve své top pětce hráček, které by v roce 2025 mohly ovládnout grandslam," dodal Roddick.

První podnik velké čtyřky začíná už v neděli 12. ledna. Ještě předtím ale bude olomoucká tenistka jedním z lídrů českého týmu na United Cupu v Austrálii.

Tam se Češi utkají s výběrem Norska a Polska. Muchová zahájí turnaj bitvou proti Malene Helgové v sobotu 29. prosince. Souboj s týmem Polska, kde by neměla chybět bývalá světová jednička Iga Šwiateková, je na programu ve středu 1. ledna.

Vedle Muchové jsou v nominaci Tomáš Macháč, Marek Gengel, Gabriela Knutsonová, Patrik Rikl a juniorka Vendula Valdmannová.