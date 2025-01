Hertl dál válí, bodoval poosmé v řadě. Vegas to ale na výhru nestačilo

Tomáš Hertl bodoval v osmém zápase NHL za sebou, při porážce Vegas na ledě Dallasu 3:4 si připsal jednadvacátou asistenci v sezoně.

V polovině druhé třetiny český útočník v přesilové hře našel volného obránce Sheu Theodorea, který v čase 28:57 vyrovnal na 2:2. Chicago bez Petra Mrázka v brance nestačilo na Tampu Bay a podlehlo doma 3:4 v prodloužení.

Poté, co Theodore srovnal skóre, rozhodli o výhře Dallasu ještě před koncem druhé dvacetiminutovky Jamie Benn a Jason Robertson. Za Vegas už jen snížil svým druhým gólem v pátečním duelu Jack Eichel.

Další šance na vyrovnání vychytal Jake Oettinger, včetně posledního pokusu Pavla Dorofejeva, který kryl lapačkou. Celkem si brankář Stars připsal 18 zákroků.

"V poslední době prohráváme až příliš, což nechceme," řekl Eichel poté, co dosáhl na metu šedesáti bodů ve třetí sezoně za sebou jako první hráč Vegas. "Často stříleli, čímž dostávali druhé či třetí šance. V tom byl rozdíl. Začalo se nám to dařit bránit až ve třetí třetině a to už bylo pozdě," dodal.

Dallas si polepšil na čtvrtou příčku Západní konference, Golden Knights jsou druzí za Winnipegem, který vyhrál na ledě Utahu 5:2. Před Karlem Vejmelkou, který o den dříve vychytal první nulu v sezoně proti Minnesotě, dostal přednost Connor Ingram. Z osmadvaceti střel hráčů Jets inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta.

O výhře Winnipegu rozhodl hattrickem třiadvacetiletý Kanaďan Cole Perfetti, završil ho v čase 58:15 do prázdné branky po asistenci Nikolaje Ehlerse. Ten jako první dánský hokejista dosáhl jubilejního 500. bodu v NHL.

Mrázek sledoval utkání Blackhawks s Tampou Bay jen ze střídačky. Jeho spoluhráči s gólmanem Arvidem Söderblomem drželi od třetí třetiny vedení 3:2, avšak jen do času 59:19, než Nikita Kučerov našel v přesilové hře před brankou Jakea Guentzela a ten pětadvacátou trefou v sezoně poslal zápas do prodloužení.

V něm rozhodl po necelé minutě opět v početní výhodě Kučerov. Jednatřicetiletý Rus získal během večera třetí bod (1+2), má jich 73 a přiblížil se v kanadském bodování vedoucímu Nathanu MacKinnonovi (75) i druhému Leonu Draisaitlovi (74).

Hokejisté New York Islanders porazili Philadelphii 3:1 a zvítězili potřetí za sebou. Gólman Ilja Sorokin pomohl 29 zákroky, gólem a asistencí přispěl k úspěchu Brock Nelson.

NHL:

NY Islanders - Philadelphia 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky: 18. Duclair, 19. Horvat, 34. Nelson - 15. Foerster. Střely na branku: 27:30. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Palmieri, 3. Horvat (všichni NY Islanders).

Dallas - Vegas 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 28. a 38. J. Robertson, 7. Hintz, 37. Benn - 5. a 51. Eichel, 29. Theodore (Hertl). Střely na branku: 27:21. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson (Dallas), 2. Eichel (Vegas), 3. Duchene (Dallas).

Chicago - Tampa Bay 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. C. Dach, 19. Nazar, 25. Crevier - 11. Chaffee, 40. Paul, 60. Guentzel, 61. Kučerov. Střely na branku: 14:40. Diváci: 18.975. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Crevier (Chicago), 3. Guentzel (Tampa Bay).

Winnipeg - Utah 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 18., 46. a 59. Perfetti, 29. D. Gustafsson, 53. Ehlers - 22. Schmaltz, 42. Hayton. Střely na branku: 29:19. Diváci: 13.878. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Ehlers, 3. DeMelo (všichni Winnipeg).