Všichni viděli, co se odehrálo, stěžoval si po prohře na Slavii kouč Teplic

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala jen těžko vstřebával porážku 1:2 v utkání pátého kola první ligy na Slavii, kde jeho svěřenci až mezi 81. a 86. minutou přišli o nečekané vedení 1:0.

Čtyřiapadesátiletému rodákovi z Nitry se nelíbilo, že sudí Ondřej Pechanec nepřerušil hru po zákroku na Jakuba Emmera před vítěznou brankou domácích, a nejen to. Na tiskové konferenci ale zároveň tvrdil, že se rozhodčími poškozen necítí.

Na konci 85. minuty za stavu 1:1 zůstal střídající Emmer ležet na útočné polovině poté, co ho v souboji rukou lehce zasáhl do obličeje slávista Igoh Ogbu. Domácí toho využili a za pár desítek sekund dal střídající Christos Zafeiris rozhodující gól. Protestující Frťala stejně jako jeho asistenti Ondřej Prášil a Jan Rezek dostali od sudího žlutou kartu.

"Říkají nám, jak se máme chovat my, jak se mají chovat rozhodčí, když je tam nějaké ohrožení zdraví nebo hlavy. On to nechal hrát. My jsme na to nebyli připraveni a pak nedokázali hru přerušit. Měli jsme udělat něco pro to, abychom akci zastavili," uvedl Frťala na tiskové konferenci.

Rozčarování už těžce skrýval v předchozím televizním rozhovoru. "Nejen tenhle nedovolený zákrok, já myslím, že všichni viděli, co se odehrálo. K tomu není říct," uvedl Frťala v rozhovoru pro O2 TV.

Už v první půli za bezbrankového stavu se Severočeši marně dožadovali penalty poté, co slávistický kapitán Jan Bořil ve vlastní vápně kopl teplického Jaroslava Harušťáka. Pechanec pokutový kop nenařídil a nezasáhl ani videorozhodčí.

"Ne," odpověděl však Frťala na tiskové konferenci na dotaz, zda se cítí verdikty sudího poškozen.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský uvedl, že situaci před rozhodujícím gólem přes členy teplického týmu kolem lavičky neviděl.

"Myslím, že jsem byl v tu chvíli otočený, protože jsme řešili změnu rozestavení na čtyři vzadu se dvěma stopery. Viděl jsem akci, když jsme byli na míči. Ani jsem nevěděl, že by se mělo něco dít," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.