NHL velebí Vladaře. Vychytal New Jersey, ke své třetí nule přidal ještě asistenci

Daniel Vladař vychytal 22 zákroky výhru hokejistů Calgary 3:0 nad New Jersey a udržel potřetí v kariéře v NHL čisté konto. Výborný výkon český brankář podpořil ještě asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Vladař se proti Devils blýskl první nulou od listopadu 2021. V duelu s Devils předčil bývalého brankářského parťáka Jacoba Markströma. Švédský gólman, který do New Jersey odešel z Calgary před sezonou, inkasoval až v 55. minutě, ale hned dvakrát během 28 sekund.

"Věřil jsem tomu, že kluci nějaký gól dají. Nepochyboval jsem o tom ani chvilku. Navíc jim musím poděkovat za skvělou práci, kterou odvedli v obraně. Nakonec jsem nepotřeboval ani moc zákroků," řekl Vladař.

Jako první Markströma překonal Blake Coleman a vzápětí na jeho trefu navázal Jonathan Huberdeau. Šikovný útočník sebral Vladařem vyhozený puk, na obranné modré čáře si prohodil obránce a přečíslení dva na jednoho vyřešil ukázkovou kombinací s Anthonym Manthou. Konečnou podobu výsledku dal znovu Coleman.

"Hráli jsme výborně. Neztráceli jsme puky, hráli jsme pro soupeře nepříjemný hokej, a když jsme náhodou propadli, mohli jsme se spolehnout na výborného Vladaře v brance. Takhle musíme pokračovat i v dalších zápasech," pochvaloval si Coleman.

Flames zvítězili po čtyřech porážkách. "Je to pro nás velmi důležitá výhra. To bych chtěl vypíchnout. Samozřejmě jsem rád, že jsem neinkasoval a navíc v duelu proti Jacobovi, důležité ale jsou dva body," uvedl Vladař.

Filip Chytil si připsal asistenci při výhře newyorských Rangers nad Ottawou 2:1. Český útočník v úvodu třetí třetiny připravil vítěznou branku pro Alexise Lafreniera a bodoval ve třetím zápase za sebou. V deseti duelech rodák z Kroměříže nasbíral osm bodů a je třetím nejproduktivnějším Čechem v dosavadním průběhu sezony.

Jednu asistenci zaznamenal také Jakub Lauko, který pomohl Minnesotě k výhře 5:3 nad Tampou Bay. Útočník, který do týmu Wild přišel před sezonou z Bostonu, si vylepšil bilanci na dva góly a stejný počet přihrávek.

Proti Lightning na sebe rodák z Prahy upozornil také rvačkou s Michaelem Eyssimontem. Do šarvátky se pustil hned v první třetině. Český centr čtvrtého útoku Wild nakonec navzdory pětiminutovému vyloučení odehrál téměř deset minut.

Florida porazila v sobotním zápase NHL Global Series v Tampere 6:4 Dallas. Místní rodák a kapitán Panthers Aleksander Barkov se blýskl gólem a třemi asistencemi.

"Pro většinu hráčů je to klasický zápas, pro mě je to ale mnohem víc. Mít možnost hrát před finskými fanoušky ve městě, kde jsem se narodil, to je neuvěřitelné. Jsem opravdu šťastný," řekl Barkov.

Na ledě Nokia Areny, kde se bude hrát dnes i odveta, se představilo celkem sedm finských hráčů. Tři z nich se zapsali mezi střelce, mezi nimi hvězdný Barkov, jenž v 8. minutě zvýšil už na 2:0 pro letošní vítěze Stanley Cupu. V dresu Panthers se prosadil i Anton Lundell, jedním ze střelců Dallasu byl zase jiný Fin Esa Lindell.

Florida vedla od 28. sekundy, kdy otevřel skóre Evan Rodrigues. V 51. minutě Sam Reinhart zvýšil druhým gólem v zápase už na 6:2, Stars se v závěrečné pětiminutovce podařilo výsledek upravit.

V centru čtvrtého útoku nastoupil poprvé za Floridu útočník Tomáš Nosek, jenž s Panthers podepsal v červenci jako volný hráč roční smlouvu. Dvaatřicetiletý pardubický rodák se zranil na konci září hned v prvním přípravném utkání před sezonou a na debut si musel počkat až do pátku.

NHL:

Dallas - Florida 4:6, Buffalo - NY Islanders 3:4, NY Rangers - Ottawa 2:1, Columbus - Winnipeg 2:6, Minnesota - Tampa Bay 5:3, Calgary - New Jersey 3:0.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 12 8 1 3 44:39 17 2. Tampa Bay 11 7 0 4 42:33 14 3. Toronto 11 6 1 4 36:33 13 4. Ottawa 10 5 0 5 39:33 10 5. Detroit 10 4 1 5 27:34 9 6. Buffalo 11 4 1 6 35:40 9 7. Boston 11 4 1 6 29:42 9 8. Montreal 11 4 1 6 32:47 9

Metropolitní divize:

1. New Jersey 14 7 2 5 50:42 16 2. NY Rangers 10 7 1 2 39:22 15 3. Carolina 9 7 0 2 35:21 14 4. Washington 9 7 0 2 37:27 14 5. Columbus 10 5 1 4 37:31 11 6. NY Islanders 11 4 2 5 26:32 10 7. Philadelphia 11 4 1 6 31:41 9 8. Pittsburgh 12 4 1 7 35:49 9

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 11 10 0 1 52:26 20 2. Minnesota 10 7 2 1 39:27 16 3. Dallas 10 7 0 3 33:23 14 4. Utah 11 5 2 4 34:38 12 5. Colorado 11 5 0 6 38:46 10 6. St. Louis 11 5 0 6 28:36 10 7. Nashville 10 3 1 6 24:36 7 8. Chicago 11 3 1 7 29:36 7

Pacifická divize: