Vítězové Velké pardubické dostanou o 450 000 Kč méně, než kdyby vyhráli sami

Oba vítězné týmy Velké pardubické vydělají o 450 000 korun méně, než kdyby slavný překážkový dostih jejich kůň vyhrál samostatně. Místo dvou milionů obdrží 1,55 milionu korun. Uvedla to mluvčí Dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová.

Velká pardubická měla poprvé v historii dva vítěze - Sexy Lorda s Jaroslavem Myškou a Godfreyho s Janem Faltejskem. Ve srovnání se samostatným vítězstvím prodělají.

"V případě současného doběhu se sčítá dotace pro prvního a druhého v pořadí a rozdělí se na půl. Dotace se nenavyšuje," uvedla Nohavová.

Pokud by oba vítězové brali plnou prémii dva miliony korun, znamenalo by to zvýšení pětimilionové dotace o 900 000 korun.

Dostihová komise při dlouhém rozhodování o vítězi Velké pardubické neměla k dispozici cílovou fotografii, protože technika selhala.

"U cílové kamery, kterou najímáme externě, došlo k technickým problémům, což se stalo poprvé a bohužel v ten nejméně vhodný okamžik," řekla mluvčí.

Komise měla k dispozici kamerové záběry z jiných zdrojů, na jejichž základě nakonec rozhodla o současném doběhu koní.

"My jako pořadatel toto rozhodnutí dostihové komise respektujeme," dodala mluvčí.

Žokej Myška v sedle Sexy Lorda oslavil při 22. startu ve Velké pardubické první triumf.

Favorizovaný Godfrey se drtivým finišem dotáhl na dělené první místo a v jeho sedle se mohl Faltejsek radovat ze sedmého vítězství. Už jen jedno ho dělí od rekordu legendárního Josefa Váni.