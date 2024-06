Formule 1 prohnala motorku a zahrála hymnu. Mezitím na stadionu přistálo letadlo

Zaplněným ochozům Olympijského stadionu v polské Vratislavi se ve velké show představil monopost formule 1, plochodrážní motorka a dokonce i sportovní letadlo. To vše v rámci show Red Bull Speed Ways.

Stadion ve čtvrtém největším polském městě hostí plochodrážní tým Sparty. Místo několikanásobných šampionů země však po oválu jel pouze domácí jezdec Maciej Janowski.

Toho však proháněl David Coulthard v monopostu Red Bull RB7, s nímž v roce 2011 získal Sebastian Vettel svůj druhý titul mistra světa.

Ale to nebylo vše. Nad stadionem zakroužil letoun Lukasze Czepiely. A protože to je speciál STOL (Short Take Off and Landing - krátký vzlet a přistání), polský letec se posadil na plochu hřiště, kde jinak hrají své zápasy hráči amerického fotbalu Panthers Vratislav.

Na závěr se ještě ukázalo umění inženýrů Red Bullu. Ti dokázali vyladit otáčky motoru o výkonu 750 koní tak, že se ozvaly tóny písně "Jeszcze Polska nie zginela". Jinými slovy, stadionem ve Vratislavi se nesla polská hymna.

Stejný monopost F1 Red Bull RB7 už nebude 100 kilometrů od českých hranic, ale přímo v tuzemské metropoli. 17. srpna se v Praze ukáže v rámci Red Bull Showrun.

Formule 1 Red Bull se vrátí do Prahy po třech letech. V roce 2021 natáčeli představitelé týmu v hlavním městě reklamní videoklip, během něhož se vůz projel v blízkosti Pražského hradu či po Karlově mostě.