Plíšková vystoupila proti lynči Fruhvirtové. Ve Fed Cupu se prý děly divné věci

Bývalé světové jedničce Karolíně Plíškové se nelíbí tvrdá kritika devatenáctileté Lindy Fruhvirtové, která z osobních důvodů nepřijela do Ostravy reprezentovat Česko v Poháru Billie Jean Kingové, ale objevila se na turnaji ve francouzském Rouenu.

Trojnásobná vítězka týmového Fed Cupu z let 2015, 2016 a 2018 hodnotí kauzu Lindy Fruhvirtové jako zbytečně nafouknutou a nefér vůči mladé tenistce.

Stejného názoru je i její dvojče Kristýna Plíšková.

"Že se nevyhrálo, se najednou spojilo s její neúčastí. Přitom by možná ani nehrála, kdyby tam byla. Ze strany Petra Pály mi to přijde hodně nešťastné," prohlásila Kristýna v podcastu Rakety moderovaném manželem a manažerem Karolíny Michalem Hrdličkou.

"Souhlasím. I od svazu, protože absencí bylo hodně. Někdo nemohl, někdo nechtěl, důvody jsou v podstatě jedno. Tým stejně nebyl špatný," reagovala Karolína Plíšková.

Dlouholetý kapitán Pála nasadil do dvouher Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou. Ty s přehledem zvládly čtvrteční duel proti Brazílii, v sobotu ale nestačily na Španělky a Česko musí po šesti letech do baráže. Právě v sobotu Fruhvirtová nastoupila ve Francii do turnajové kvalifikace.

"Dozvěděl jsem se to v šatně. Když se někdo omluví z vážných rodinných problémů a hraje ve stejný den na turnaji, přijde mi to nešťastné. Je to blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím," řekl Pála.

Kauza se pak začala šířit a Fruhvirtová sklízela kritiku i od fanoušků. Vyjádření k celé věci poskytla v neděli prostřednictvím Instagramu.

"Minulý víkend jsem se setkala s kapitánem, kterému jsem se osobně řádně omluvila a vysvětlila, že se momentálně potýkám s rodinnými problémy, které jsem musela po příletu z Ameriky každý den řešit a které mě zasáhly natolik, že mi znemožňovaly být ready reprezentovat," napsala.

Rozhodnutí odjet na turnaj prý padlo až v době, kdy už reprezentační sraz stejně probíhal.

"Reprezentovat pro mě již od mládežnických kategorií byla, je a bude čest a priorita. Tentokrát jsem ale nebyla ve stavu, kdy bych mohla týmu pomoct. Proto mě mrzí veškeré nepravdivé informace, které byly zveřejněny, a z některých výroků jsem velmi zklamaná," dodala Fruhvirtová, momentálně 159. hráčka světa.

"Strašně se to nafouklo a najednou to vypadá, že porážka se dává za vinu jí. Těch hráček tam mohlo být víc, třeba i lepších. Bylo to hratelné i tak. Až když se to nepovedlo, začalo se najednou řešit tohle. Nepřijde mi vůbec blbé, že dala přednost turnaji," uvedla dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková, která od loňského US Open nehraje kvůli zraněnému kotníku, ale chce se vrátit ještě během antukové části této sezony.

"Chápu, že možná někoho naštvalo, že si dovolila říct ne. Těch důvodů mohlo být víc a vůbec bych ten neúspěch nespojovala s ní. To mi na tom přijde nejhorší, že se vina hází na Lindu. Je to nefér a zbytečné a může se jí to dotknout," dodala třiatřicetiletá hráčka.

Sama zavzpomínala na své fedcupové zkušenosti a přiznala, že reprezentace nebyla nejoblíbenější součástí její tenisové kariéry.

"Byla jsem součástí Fed Cupu několikrát a taky se tam občas děly dost divné věci. Někdo slíbil, že přijede, pak na poslední chvíli nepřijel. Nebudu jmenovat, ale spousta lidí si to spojí. A v podstatě se to nikdy neřešilo jako tohle. Mně to tak hrozné nepřijde," prohlásila bývalá světová jednička.

"V tenise jsme zvyklé hrát samy za sebe. Já Fed Cup nikdy neměla moc ráda, nikdy mi to nedělalo úplně radost, dost často jsem se cítila nervózně," prozradila Plíšková.

Její sestra Kristýna, která už ukončila profesionální kariéru, doplnila: "Mně to přijde logické. Na místě Lindy bych rozhodně volila turnaj. Měla dost vyhraných zápasů, chce se co nejdřív dostat zpátky do stovky. Samozřejmě to každý vidí jinak, někdo má na prvním místě reprezentaci, ale nemyslím si, že by to byla nějaká zrada vůči Česku."

Fruhvirtová sice v Rouenu nezvládla kvalifikaci, ale po odhlášení několika hráček se v roli "šťastné poražené" dostala do hlavní soutěže. V ní dokázala v úterý po nevšedním obratu porazit favorizovanou Rusku Annu Blinkovovou.