Video: Takovou bouračku v F1 nikdy neuvidíte. Havarovalo třiadvacet aut NASCAR

Hromadná havárie vozů NASCAR byla jednou z největších v bohaté historii extrémně klopené a rychlé trati Talladega Superspeedway.

Hromadná havárie při závodě NASCAR na Talladega Superspeedway, po které následoval těsný fotofiniš. | Video: NBC and NASCAR

Divoká havárie 23 vozů zdramatizovala finiš závodu NASCAR Cupu na oválu Talladega Superspeedway.

Ve státě Alabama tak došlo k bouračce, jakou nemůže nabídnout ani současná formule 1. Tam je totiž na startu jen 20 monopostů, zatímco do nedělního klání NASCAR odstartovalo přesně dvakrát tolik aut.

Chaos vypukl necelých pět kol před koncem. Brad Keselowski zezadu tlačil na Austina Cindrica, který se při snaze vyhnout se pomalejšímu vozu roztočil.

Jeho smyk vedl k obrovské hromadné nehodě, v níž se ocitla více než polovina závodního pole včetně některých uchazečů o titul.

Ačkoli stanice NBC původně informovala o 28 vozech, zástupci NASCAR v oficiální zprávě uvedli, že havarovalo 23 strojů. I tak šlo o jednu z největších havárií v historii extrémně rychlé trati Talladega Superspeedway.

Hromadné havárii neunikl ani Ricky Stenhouse junior, který měl poškozené dveře. Přesto Američan dokázal udržet vůz pod kontrolou a po restartu se dostal do vedení. To si uhájil až do cíle, byť finiš byl extrémně vyrovnaný.

Závod byl znovu zahájen v prodloužení a Stenhouse - za asistence Williama Byrona - odolal tvrdě útočícím soupeřům ve dvoukolovém úprku do cíle.

Stenhouse na cílové čáře porazil Keselowského o pouhých šest tisícin sekundy, třetí William Byron zaostal za vítězem o 27 tisícin.