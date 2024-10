„Ničíte týmy i fanoušky.“ Legendární basketbalista Jordan se pustil do války s NASCAR

Tým jednoho z nejslavnějších amerických sportovců Michaela Jordana se pustil do právní bitvy s vedením automobilového šampionátu NASCAR.

Za mořem se schyluje k velké sportovní právní bitvě. Týmy 23XI Racing, který vlastní legenda NBA Michael Jordan a úspěšný pilot Denny Hamlin, a Front Row Motorsports (FRM) podaly tento týden žalobu na vedení seriálu NASCAR.

Žaloba tvrdí, že se NASCAR pod vedením generálního ředitele Jima France a celé rodiny Franceových, které patří akcie mateřské společnosti, dopouští "praktik v rozporu s antimonopolním právem", které nespravedlivě omezují hospodářskou soutěž.

Výsledkem je podle nespokojených majitelů skutečnost, že zisky plynou přednostně do kapes majitelů seriálu na úkor týmů, jezdců, sponzorů a fanoušků.

Stížnost podaná v Severní Karolíně uvádí několik klíčových bodů, z nichž nejvýznamnější je kontrola NASCAR nad závodními tratěmi a dodavateli dílů. Podle žaloby NASCAR koupila většinu nejlepších závodních tratí a nutí týmy k exkluzivním smlouvám, které jim znemožňují závodit v závodech mimo NASCAR.

Tato přísná kontrola se vztahuje i na akvizici nižšího seriálu Automobile Racing Club of America (ARCA), čímž je podle Jordana a spol. vyloučena smysluplná konkurence v závodech této závodní kategorie. NASCAR navíc nařizuje, aby týmy nakupovaly díly výhradně od jediného dodavatele.

Zástupci obou závodních týmů se domnívají, že monopolní praktiky NASCAR brzdí růst menších týmů růst a omezují jejich zisk. Jordan a Bob Jenkins (majitel Front Row Motorsports) ve společném prohlášení vyjádřili nespokojenost se současnou situací v NASCAR.

"Sdílíme vášeň pro závodění. Mimo závodní dráhu sdílíme přesvědčení, že pro sport, který milujeme, je nutná změna. Společně jsme podali tuto antimonopolní žalobu, aby seriál NASCAR mohl dál vzkvétat a stal se konkurenceschopnějším a spravedlivějším. Máme zájem o to, aby fungoval způsobem, který bude prospěšný týmům, jezdcům, sponzorům a především fanouškům," uvedli Jordan a Jenkins.

Jeden z hlavních sporných bodů se soustředí na vozy "nové generace" NASCAR, které byly zavedeny v roce 2022 se záměrem vyrovnat podmínky mezi týmy.

Jenže lidé z 23XI a FRM naproti tomu tvrdí, že tento systém naopak upevnil kontrolu NASCAR. Týmy jsou nuceny nakupovat všechny díly od jediného dodavatele schváleného vedením soutěže. To podle nich dramaticky zvyšuje provozní náklady a omezuje inovace.

Žaloba následuje po ztroskotání jednání o tak zvané charterové dohodě na rok 2025. Jak 23XI Racing, tak FRM odmítly novou dohodu podepsat s odkazem na její "neférové podmínky". Systém charterů, který byl původně zaveden v roce 2016, má týmům zajistit garantované místo na startovním roštu a podíl na příjmech.

Menší stáje si však dlouhodobě stěžují, že rozdělování prostředků v rámci současného systému výrazně zvýhodňuje větší a zavedenější týmy. Poté, co více než dva roky diskusí s NASCAR nepřinesly žádný pokrok, šéfové žalujících stájí usoudili, že jedinou zbývající možností je soudní spor.

Právní tým zastupující 23XI a FRM vede renomovaný sportovní právník Jeffrey Kessler z advokátní kanceláře Winston & Strawn LLP.

Ten se proslavil v řadě významných sportovních antimonopolních kauz. Například v 90. letech úspěšně napadl restriktivní politiku ligy amerického fotbalu NFL týkající se volných hráčů a zastupoval sportovce v několika významných ligách. Pro NASCAR je tak vážným protivníkem.

Výsledek soudního sportu může mít velké důsledky nejen pro NASCAR, ale pro strukturu profesionálního motoristického sportu obecně. Pokud by týmy uspěly, mohlo by to vést k otevřenějšímu a konkurenčnějšímu prostředí, což by mohlo oslabit pozici majitelů NASCAR.

Žaloba již vyvolala vášnivé debaty mezi fanoušky a experty. Někteří tvrdí, že NASCAR má stejně jako jiné soukromé sportovní organizace právo stanovit si vlastní pravidla a zachovat si exkluzivitu. Jiní se domnívají, že žaloba vrhá potřebné světlo na monopolní praktiky, které již za mořem léta dusí konkurenci.