Velkolepý převrat je tady. Dříve neohrožený Djokovič tuší, proti jaké síle stojí

Novak Djokovič je stále světovou jedničkou, v tuto chvíli se však za nejlepšího hráče světa nepovažuje. Letošní statistika Jannika Sinnera bere dech i jemu. Mladý Ital má v antukové části sezony ideální předpoklady dokonat monumentální tenisový převrat.

I díky velkému náskoku z minulé sezony, během níž vyhrál tři ze čtyř grandslamových turnajů, překonal Djokovič další milník.

Stal se ve věku 36 let a 321 dní nejstarším tenistou na pozici světové jedničky. Z tabulek tím vymazal rekordní zápis Rogera Federera.

Na trůnu už celkem tráví 420. týden. Jde o historické maximum, které se i do budoucna zdá být nedostižné. Dosavadní rekord Němky Steffi Grafové činil 377 týdnů a Srb ho překonal už loni v únoru.

Nyní ale tenisoví experti i sám Djokovič cítí, že se zběsilou rychlostí blíží převrat.

Tenisovou revoluci řídí Sinner, dvaadvacetiletý kluk z Dolomit, který v uplynulém roce vybrousil svou hru takřka k dokonalosti. A letos je k nepřekonání.

Statistika pětadvaceti zápasů a jediné porážky nahání strach všem soupeřům, bělehradského giganta nevyjímaje.

"Jannik je v současnosti nejlepším hráčem na světě. Vždyť prohrál jen jeden zápas. Zlepšil se ve všech atributech své hry," prohlásil Djokovič před startem antukové části sezony v Monte Carlu.

"Lépe se pohybuje, mentálně je mnohem silnější. V důležitých zápasech jsme na Jannikovi za posledních šest měsíců viděli spoustu rozdílů. Navíc ty důležité zápasy vyhrává. Poučil se ze svých chyb a v důležitých momentech je velmi koncentrovaný," pokračoval.

Obrovský pokrok, jaký udělal Sinner v defenzivní hře i mentální stránce, vedl dokonce některé experty k tvrzení, že Ital prochází jakousi "novakizací".

Stává se podobně komplexním a nesmírně těžko porazitelným tenistou, jakým byl dlouhé roky neohrožený Srb.

"Všichni už dlouho víme, že umí tvrdě udeřit do míčku z forhendu i bekhendu, že rád diktuje hru a je agresivní. Takový je stále, ale s mnohem menším počtem chyb a větší rezervou. Z technického a taktického hlediska zaznamenal obrovský progres a hraje neuvěřitelný tenis," dodal Djokovič.

V žebříčku ztrácí Sinner na zkušeného Srba 1015 bodů, na antuce má ovšem mnohem výhodnější vyhlídky.

Italovi se totiž loni na oranžové drti vůbec nevedlo, a tak obhajuje pouhých 585 bodů, zatímco Djokovič 2315 a světová trojka Carlos Alcaraz 2265 bodů.

To samo o sobě staví Sinnera do role jasného favorita na brzké převzetí světového trůnu, přestože je antuka jeho nejslabším povrchem. Celkový Italův progres nicméně naznačuje, že by letos mohl zářit i na něm.

"Obvykle jsem se na antuce trápil, teď se ukáže, kam jsem se posunul. Uspět i na ní je můj další cíl. Připravený jsem lépe, než kdy dřív," vzkázal rodák z Innichenu, horské vesničky v severní Itálii.

Na Roland Garros před rokem vypadl překvapivě už ve druhém kole po pětisetové bitvě s Němcem Danielem Altmeierem.

"Antuka je dřina a já jsem teď v úplně jiné kondici než před rokem. Na tohle jsme se zaměřili, v posilovně jsem trávil spoustu času a budu teď mnohem klidnější, jelikož vím, že dokážu hrát hodiny a hodiny, aniž by moje úroveň šla dolů," zanalyzoval své naděje.

Djokoviče, kterého porazil třikrát z posledních čtyř vzájemných duelů, může v Monte Carlu potkat až v případném finále.

Srb na turnaji série Masters 1000 startuje už v úterý duelem s Rusem Romanem Safjulinem. Sinnera čeká premiéra ve středu, jeho soupeřem bude vítěz zápasu mezi Američanem Sebastianem Kordou a Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou.