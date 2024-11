"Ve Valencii bych nezávodil." Závěrečný podnik MS opustí vodou poničený region

Závěrečná Velká cena mistrovství světa silničních motocyklů ve Valencii byla zrušena kvůli ničivým záplavám, které tento týden zasáhly Španělsko.

O zrušení Velké ceny dnes informovalo vedení MotoGP na svých stránkách a zároveň uvedlo, že hledá náhradní dějiště pro závodní víkend. Grand Prix, původně plánovaná na 15. až 17. listopadu, vyvolala v posledních dnech nesouhlas jezdců.

Ti upozorňovali, že v současné situaci by pořádání závodů ve Valencii bylo neetické a že finance potřebné pro organizaci by měly být využity na pomoc při obnově oblasti po záplavách.

"I za cenu ztráty pro mě nejvyššího cíle, kterým je zisk titulu, nejsem ochoten ve Valencii závodit," řekl obhájce titulu šampiona MotoGP Francesco Bagnaia. Ital, který před GP Malajsie ztrácí na lídra Jorgeho Martina 17 bodů.

Proti poslednímu domácímu podniku se postavil i Marc Marquez.

"Jediná myšlenka, která by měla smysl, by byla, kdyby veškerý výtěžek z tohoto závodu šel rodinám postižených. Jako pro Španěla je pro mě velmi těžké vidět snímky z tragédie, kterou povodně způsobily. Víme, že oblast kolem okruhu byla vážně poškozena, ale nemá smysl vynakládat peníze na její opravu. Prostředky by měly jít na pomoc lidem," řekla španělská legenda.

Přívalové deště zasáhly jihovýchod Španělska v úterý a způsobily v zemi nejhorší povodně za několik desetiletí. Počet obětí už přesáhl dvě stovky, množství lidí se stále pohřešuje.