Večeře a televize? To už neplatí, těším se na svou princeznu, říká Fuksa

Rychlostní kanoista Martin Fuksa si po pěti stříbrných medailích a jedné bronzové dojel na vrcholné světové akci poprvé pro zlatý kov, čímž si zajistil účast na olympijských hrách. Letenku do Paříže pak vybojoval i se svým bratrem Petrem v deblu. "Lepší sezona už být nemohla," zdůraznil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co bylo pro tento váš životní úspěch rozhodující?

Každého ze soupeřů jsem už v minulosti porazil a tak jsem nemusel mít obavy, že by někdo byl suverénem. Nepředvedl jsem nějaký oslnivý výkon, ale standard, který jezdím v tréninku. Odevzdal jsem to, co jsem získal v přípravě na šampionát. A navíc mistrovství ozdobily celkově skvělé podmínky.

Byl jste už někdy ke zlatému opojení blízko?

Určitě dvakrát, ale chybami v závěrečných metrech jsem na něj nedosáhl. A přiznávám, že jednou jsem se stříbrem byl spokojený. Vždy je to v mém případě o tom, abych se na závod těšil a dokázal ho kvalitně zvládnout. A teď se mi to podařilo.

Řekl jste, že lepší sezonu jste si nemohl přát. Bylo také něco, co vás nepotěšilo, nebo dokonce zklamalo?

Zní to možná trochu divně, ale bylo to na mistrovství světa až osmé místo v deblu s Petrem, i když jsme si tím zajistili účast na olympiádě. Rozjížďku jsme vyhráli, v semifinále skončili druzí a ve finále po výborném startu se pohybovali na třetí až čtvrté pozici. Avšak závěrečný úsek jsme podle představ nezvládli.

Byla letenka na olympiádu vaším cílem už před šampionátem?

Kdyby nám někdo na jaře řekl, že si pro ni na mistrovství světa dojedeme, byli bychom šťastni. Ale po finálové jízdě radost ze splnění tohoto velkého přání kazilo rozladění, že jsme nepředvedli výkon, na který jsme měli. Vždy se chci představit v co nejlepším světle a předvést jízdu, ke které jsem se dopracoval v náročné přípravě.

S bratrem jezdíte debla už delší dobu. Rozumíte si na lodi i na suchu?

Léta nám přibývají, oba jsme rozumnější a naše vztahy se lepší. Někdy si sice stoprocentně nerozumíme, ale vždy brzy najdeme cestu k potřebné pohodě. Ostatně mnohé napovídá naše letenka na olympiádu a v neposlední řadě i druhá příčka v posledním závodě Světového poháru. Pro Petra je to mimochodem první medaile z této špičkové mezinárodní soutěže.

Před čtyřmi měsíci jste se stal tatínkem holčičky. Do jaké míry její narození ovlivnilo váš život?

Plně se o ní stará manželka. Já jsem dřív přišel domů, navečeřel se a díval na televizi. Teď se na naši princeznu těším už na lodi a mám ji jako hračku. Pomazlím se s ní a snažím se jí věnovat do to doby, než usne. Teprve potom si pustíme televizi. Noci jsou klidné. Není vyloučeno, že na některé mé zahraniční zájezdy pojedou "obě děvčata" se mnou. Určitě to však nebude do Kolumbie, kam bych se měl vydat na soustředění (smích).

Poslední závod Světového poháru se konal v Paříži. Byl pro vás důležitý i z toho důvodu, že za rok se tam konají olympijské hry?

Poznali jsme závodní dráhu, která se zdá velice dobrá, ale olympiáda je až za rok a do té doby se mnoho věcí ještě může změnit. Měl jsem však možnost podívat se po Paříži, na což při olympiádě nebude čas.

Sezona pro vás skončila, takže jaký vás čeká program?

Ještě se těším na mistrovství republiky v Nymburku, který je mým domovem. Pak už to bude jen odpočinek, jízdy s kočárkem a v závěru roku už začátek přípravy na olympijskou sezonu. Bude asi přibližně stejná, jako před letošním rokem. Měla by hlavně vytvořit pevný základ pro optimální formu.