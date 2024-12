V hlavní roli Kubalík. Hokejisté porazili Finy, český střelec dal dva góly

Čeští hokejisté porazili v Pardubicích Finsko 3:1 a vstoupili vítězně do Švýcarských her, druhého turnaje seriálu Euro Hockey Tour. Dva góly úřadujících mistrů světa vstřelil útočník Dominik Kubalík, třetí přidal při power play Matěj Stránský. Za soupeře se prosadil Harri Pesonen. Národní tým si připsal třetí výhru v sezoně a dostal se do čela EHT.

"Na začátku jsme se dostali několikrát pod tlak soupeře, byl tam kolotoč v (našem) obranném pásmu, nedostali jsme se na kotouč a soupeř nás tam zavřel. V obraně jsme ale hráli slušně, nechybovali jsme výrazně. Od půlky první třetiny jsme se zvedli, dostali se do tempa a najednou se hra začala překlápět. Zlepšili jsme se a už jsme nepolevili," zhodnotil zápas trenér Radim Rulík. Úvod utkání patřil aktivnějším Finům, do výraznějších šancí se ale dostával český tým. Ve 2. minutě zastavil Salo jen za cenu faulu v šanci Michala Kovařčíka a švédští rozhodčí nařídili trestné střílení, nejproduktivnější hráč finské ligy ale nájezd neproměnil. Brankář Larmi, který na předešlém turnaji udržel proti Česku čisté konto, si s jeho bekhendovou kličkou poradil. Následně měli šanci Kaut či Chlapík ze Zadinou, skóre se ale nezměnilo. V polovině první třetiny domácí se soupeřem i opticky srovnali krok a ve 14. byl blízko gólu Tomášek, jeho střela se ale odrazila od tyčky a následný tlak první české formace Finové ustáli. V 17. minutě si nejprve Kořenář poradil s tvrdou střelou Sala a o pár sekund později zbavil Larmiho kouzla Kubalík. Dostal se za obranu Seveřanů a zakončil přesně mezi betony gólmana Växjö. Kubalík si připsal 40. gól v reprezentaci. Hned na začátku druhé třetiny byl vyloučen Krejčík a Finové v první přesilovce utkání vyrovnali. Kořenáře překonal po ideální přihrávce Turkulainena zpoza branky Pesonen. O tři minuty později ale vrátil vedení českému týmu Kubalík, jenž se trefil přesně k pravé tyčce Larmiho branky. Další gól mohl přidat Knot, gólman byl ale připravený. Hru následně poznamenalo několik vyloučení, Česku se ale přesilové hry nedařily. Ve 46. minutě mohl přiblížit domácí výhře Kaut, nezamířil ale přesně. Stejně jako o chvilku později Kubalík, jenž mohl potrestat zaváhání Finů v obranném pásmu. Útočník švýcarského Ambri ale na hattrick nedosáhl. Mrzet ho to ale nemuselo, českou výhru zpečetil při závěrečné power play soupeře Stránský. "Nebudu lhát, že jsem na hattrick nemyslel. Kolikrát to trošku zavánělo větší šancí, hlavně (ve třetí třetině), kdy tam zapomněli puk před bránou, ale nepovedlo se. Tak třeba příště," řekl Kubalík. Další utkání na prosincové akci čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v sobotu ve Fribourgu. Od 18:00 tam nastoupí proti domácí reprezentaci. Švýcarské hokejové hry, součást Euro Hockey Tour v Pardubicích: Česko - Finsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky a nahrávky: 17. Kubalík (Smejkal, Zábranský), 26. Kubalík (Smejkal, Sirota), 59. M. Stránský (O. Beránek, Tomášek) - 23. H. Pesonen (Turkulainen, Puistola). Rozhodčí: Björk, Österberg - Jonnson (všichni Švéd.), Zíka (ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno). ČR: Kořenář - Kundrátek, Krejčík, Gazda, Pyrochta, Košťálek, Zábranský, Knot, Sirota - Smejkal, Sedlák, Kubalík - M. Stránský, Tomášek, O. Beránek - Chlapík, M. Kovařčík, Zadina - M. Kaut, Kondelík, Voženílek. Trenér: Rulík. Finsko: Larmi - Saarijärvi, Riikola, Thomson, R. Salo, Kinnunen, Rissanen, Seppälä - Turkulainen, O. Kapanen, H. Pesonen - Merelä, Kossila, Puistola - Nurmi, Suomela, Sallinen - Ikonen, Ruotsalainen, Ranta - Pajuniemi. Trenér: Pennanen. Švédsko - Švýcarsko 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) Branky a nahrávky: 27. J. de La Rose (Wallmark, Sandin), 32. Wallmark (Sandin, Fröden), 33. Hartmann (Oscarson, M. Lindholm), 38. Bromé (Olofsson) - 56. Simion (Jäger). Rozhodčí: Kaukokari, Wuorenheimo (oba Fin.) - Fuchs, Stalder (oba Švýc.). Vyloučení: 5:6, navíc Malgin (Švýc.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4467. Švédsko: L. Johansson - Bengtsson, Carlsson, Heed, Ollas Mattsson, Nilsson, Lennström, Borgman - Hartmann, Wallmark, Ejdsell - Frödén, Olofsson, Bromé - Strömwall, J. de La Rose, Wingerli - Sandin, Oscarson, M. Lindholm - Brännström. Trenér: Hallam. Švýcarsko: Charlin - Glauser, Kukan, Egli, Jung, Karrer, Marti, Heldner - Herzog, Malgin, Andrighetto - Simion, Thürkauf, Hofmann - Ch. Bertschy, Jäger, Lehmann - Riat, Senteler, Biasca - Schmid. Trenér: Fischer. Tabulka turnaje: 1. Švédsko 1 1 0 0 0 4:1 3 2. Česko 1 1 0 0 0 3:1 3 3. Finsko 1 0 0 0 1 1:3 0 4. Švýcarsko 1 0 0 0 1 1:4 0 Tabulka EHT: 1. Česko 4 3 0 0 1 13:9 9 2. Finsko 4 2 1 0 1 13:9 8 3. Švédsko 4 1 0 1 2 13:15 4 4. Švýcarsko 4 0 1 1 2 9:15 3