Usykova země je ve válce, všichni mu straní. Vyhrál jsem já, čílil se po porážce Fury

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk je po čtvrtstoletí prvním absolutním mistrem světa v těžké váze. V dramatickém titulovém zápase v Rijádu mezi dosud neporaženými soupeři udolal na body Brita Tysona Furyho a sjednotil mistrovské pásy čtyř hlavních organizací.

Sedmatřicetiletý Usyk díky 22. výhře v 22. profesionálním duelu přidal ke svým pásům organizací WBA, WBA a IBF také Furyho titul WBC. Rodák ze Simferopolu, jenž často zdůrazňuje, že bojuje i za svou Ruskem napadenou vlast, se tak zařadil po bok legend Muhammada Aliho, Mikea Tysona či Maxe Schmelinga. Posledním nezpochybnitelným šampionem v těžké váze byl před ním do dubna roku 2000 Brit Lennox Lewis.

"Věřím, že se na mě shora dívá můj otec a má velkou radost. Tati, mám tě rád. Dokázal jsem to - a ty jsi to předpověděl," vzpomněl emotivně Usyk na svého otce, jenž zemřel v roce 2012. Absolutním šampionem se Usyk stal už v roce 2018 v křížové váze, z níž poté přešel do těžké a v roce 2021 připravil o tři pásy Brita Anthonyho Joshuu.

Pětatřicetiletý Fury utrpěl ve 36. utkání v profesionálním ringu první porážku, jeden jeho zápas v minulosti skončil remízou. Boxer s přezdívkou Gypsy King dominoval kolům ve střední části zápasu, ale závěr patřil Usykovi.

Olympijský vítěz z Londýna převzal kontrolu nad duelem v osmém kole a málem ho v devátém kole ukončil. Furyho poslal na zem levačkou, ale Brita zachránil zvonec ohlašující konec kola. Fury se poté vzpamatoval a udržel se v zápase do konce závěrečného 12. kola, rozhodčí však dali přednost Usykovi. Dva Usyka označili za vítěze poměrem 115:112 a 114:113, třetí přisoudil vítězství výsledkem 114:113 Furymu.

Dá se očekávat, že na podzim se v Saúdské Arábii boxeři utkají znovu. "Děkuju svému týmu. Tohle byla velká příležitost pro mě, mou rodinu a mou vlast. Je to nádherný den. A ano, samozřejmě, jsem připraven na odvetu," uvedl v ringu Usyk. Podle statistik počítačového systému CompuBox zasáhl v duelu Furyho 41 procenty svých 407 úderů, jeho soupeř vyslal 496 ran, z nichž trefil 31,7 procenta.

Fury po první porážce v kariéře nezůstal nic dlužen své pověsti prostořekého muže. "Víte, jak to je. Jeho země je ve válce a lidé straní zemi, která bojuje. Myslím, že jsem vyhrál. On možná vyhrál pár kol, ale já většinu. Tohle bylo jedno z nejhorších rozhodnutí v boxu. No ale nebudu tu brečet a vymlouvat se. Vrátíme se ke svým rodinám a uvidíme se znovu v říjnu. Mám ve smlouvě klauzuli o odvetě," řekl Fury.

Zápas se měl původně uskutečnit už loni v dubnu ve Wembley, ale promotéři se nedohodli na podmínkách. Nekonal se ani v dalším termínu 17. února, protože Fury při tréninku utrpěl tržnou ránu nad pravým okem. Na boxery čeká odměna v odhadované výši 150 milionů dolarů (3,4 miliardy korun). Fury by si měl přijít na 70 procent z celkové částky, podle odhadů inkasuje více než 100 milionů dolarů. Jeden milion dolarů podle smlouvy musí věnovat na pomoc Ukrajině ve válce s Ruskem.

Kvůli tomu, aby přilákal co nejvíc diváků na lukrativním západním trhu, kteří za sledování na webu či v televizi zaplatí systémem pay-per-view, začal duel v Kingdom Areně až před druhou hodinou ranní místního času.