US Open pozná nové šampiony. Padla i Gauffová, naopak Sabalenková dál válí

Americká tenistka Coco Gauffová titul na US Open neobhájí. Turnajová trojka prohrála v osmifinále s krajankou a nasazenou třináctkou Emmou Navarrovou 3:6, 6:4 a 3:6. Vypadl také přemožitel Jiřího Lehečky a šestý nasazený Rus Andrej Rubljov, který podlehl Grigoru Dimitrovovi z Bulharska 3:6, 6:7, 6:1, 6:3, 3:6.

Dvacetiletá Gauffová nepostoupila do čtvrtfinále US Open poprvé od roku 2021. S Navarrovou prohrála podruhé, letos na ni nestačila ani v osmifinále Wimbledonu. Dnes doplatila na 19 dvojchyb a celkově 60 nevynucených chyb. Duel na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku trval dvě hodiny a 12 minut.

Třiadvacetiletá Navarrová je v grandslamovém čtvrtfinále podruhé, poprvé ale na US Open. O postup do premiérového semifinále se utká s turnajovou šestadvacítkou Paulou Badosaovou ze Španělska.

Gauffová přišla o první set kvůli ztracenému servisu v šesté hře. Ve druhé sadě sice třemi gamy v řadě nepříznivý stav 3:4 otočila, v rozhodujícím třetím setu ale přišla znovu dvakrát o podání a duel ztratila.

Letošní ročník US Open tak pozná nové šampiony. Mezi muži neuspěl v pozici obhájce titulu ani Srb Novak Djokovič, který dohrál ve 3. kole.

Třiatřicetiletý Dimitrov postoupil do čtvrtfinále grandslamu podruhé v sezoně po Roland Garros. Ve Flushing Meadows může z pozice turnajové devítky dál vylepšit své maximum, kterým je semifinálová účast z roku 2019. V předchozích čtyřech ročnících se do čtvrtfinále nedostal.

Utkání proti Rubljovovi vyhrál i navzdory tomu, že zahrál méně vítězných míčů (41:48) a udělal více nevynucených chyb (67:59). O sedm let mladšího soupeře porazil po třech hodinách a 39 minutách.

Ve čtvrtfinále se střetne s domácím Američanem Francesem Tiafoem, který porazil přemožitele Novaka Djokoviče z 3. kola Australana Alexeie Popyrina 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Šestý hráč světa Rubljov nenapodobil na US Open předchozí dvě čtvrtfinálové účasti. Mezi osm nejlepších se v této sezoně dostal pouze na Australian Open.

Do čtvrtfinále postoupil také domácí Američan Taylor Fritz, který porazil předloňského finalistu Nora Caspera Ruuda 3:6, 6:4, 6:3, 6:2. Dvanáctý nasazený hráč napodobil v New Yorku loňský počin a o první grandslamové semifinále si zahraje s Němcem Alexanderem Zverevem.

Finalista US Open z roku 2020 a čtvrtý nasazený hráč sice přišel v utkání s domácím Američanem Brandonem Nakashimou o úvodní set, nakonec ale zvítězil 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Běloruská tenistka a světová dvojka Aryna Sabalenková postoupila na US Open do čtvrtfinále. Loňská finalistka porazila na betonových dvorcích v New Yorku Belgičanku Elise Mertensovou za hodinu a 38 minut 6:2, 6:4. V dalším kole vyzve turnajovou sedmičku Čeng Čchin-wen z Číny, jež v repríze olympijského finále z pařížské antuky udolala po téměř třech hodinách Chorvatku Donnu Vekičovou 7:6, 4:6 a 6:2.

Šestadvacetiletá Sabalenková postoupila do čtvrtfinále posledního grandslamu sezony počtvrté za sebou. Před loňskou účastí ve finále, kde nestačila na domácí Američanku Coco Gauffovou, byla předtím dvakrát v semifinále. Turnajovou třiatřicítku Mertensovou předčila v počtu vítězných míčů 41:13. Odvrátila také všech osm brejkbolů.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Zverev (4-Něm.) - Nakashima (USA) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2, Tiafoe (20-USA) - Popyrin (28-Austr.) 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, Dimitrov (9-Bulh.) - Rubljov (6-Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3, Fritz (12-USA) - Ruud (8-Nor.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Vekičová (24-Chorv.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (Belg.) 6:2, 6:4, Navarrová (13-USA) - Gauffová (3-USA) 6:3, 4:6, 6:3, Badosaová (26-Šp.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:1, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Brunclík (ČR) - Čang Tchien-chuej (Čína) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Kovačková (ČR) - Nahumová (Benin) 6:1, 6:2, Paštiková (ČR) - Schumanová (USA) 4:6, 6:1, 6:0, Ticháčková (ČR) - Arystanbekovová (Kaz.) 7:6 (7:5), 6:1, Hamiltonová (USA) - Urbanová (ČR) 7:6 (7:4), 6:3.