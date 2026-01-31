Udinese jedná, Hoffenheim nespí. Český juniorský talent řeší velký přestup

Český juniorský reprezentant Yannick Eduardo stojí před zásadním krokem kariéry. O jeho podpis bojuje Udinese, na poslední chvíli se ale snaží zasáhnout i Hoffenheim.
Přestupová sága kolem jednoho z nejzajímavějších mladých českých fotbalistů současnosti nabírá obrátky.
Dvacetiletý útočník Yannick Eduardo, reprezentant české jednadvacítky, se po výrazné sezoně v nizozemském Dordrechtu dostal do hledáčku několika evropských klubů a jednání se v posledních dnech výrazně zrychlila.
Nejkonkrétnější zájem přichází z Itálie. Udinese podle informací z prostředí Serie A zahájilo oficiální jednání s Lipskem, kde má Eduardo stále platnou smlouvu.
Klub ze severu Itálie v něm vidí typologicky ideálního útočníka pro svůj dlouhodobý model – mladého, fyzicky silného hráče s potenciálem dalšího prodeje.
Podle italských médií už padla i konkrétní finanční nabídka, která se má pohybovat kolem dvou milionů eur plus bonusy.
Jenže ve chvíli, kdy se zdálo, že Udinese má v jednáních náskok, přišel nečekaný zvrat. Do hry se na poslední chvíli snaží vstoupit Hoffenheim.
Německý klub, který Eduarda dobře zná z jeho působení v Lipsku, zintenzivnil kontakt s hráčovým okolím a zvažuje vlastní nabídku.
Podle informací z Německa Hoffenheim pracuje s variantou, že by Eduardovi nabídl jasnější sportovní plán a postupné zapracování do prvního týmu, což má být jeden z klíčových faktorů celého rozhodování.
„Zájem je z více lig a jednání probíhají velmi dynamicky,“ uvedl pro zahraniční média zdroj blízký hráčově agentuře. „Hráč i jeho okolí řeší nejen přestupovou částku, ale hlavně sportovní projekt.“
Rodák z Kadaně si udělal jméno především díky hostování v Dordrechtu, kde pravidelně nastupoval, sbíral góly i asistence a potvrdil pověst moderního útočníka schopného hrát zády k bráně i v náročných soubojích.
Právě herní vytížení má být pro českého reprezentanta zásadním kritériem.
Sám hráč se k jednáním veřejně příliš nevyjadřuje, v zahraničních rozhovorech ale opakovaně zdůraznil, že nechce udělat ukvapený krok. „Potřebuji prostředí, kde budu hrát a posouvat se. To je teď důležitější než jméno ligy,“ zaznělo z jeho okolí.
Fakt, že se o českého juniorského reprezentanta přetahují kluby z Itálie i Německa, jen potvrzuje, že Eduardo patří mezi nejzajímavější české ofenzivní talenty posledních let.
Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších týdnech – a může výrazně ovlivnit nejen jeho klubovou budoucnost, ale i další směřování české reprezentace.
Nvidia přehodnocuje obří investici do OpenAI. Experti varují před investiční bublinou
Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až sto miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. V sobotu to uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
Babišova msta. Proto flanelová košile i chůze pozpátku, tvrdí Pirátka s "ostrým jazykem"
Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová nepovažuje za „zvláštní“, jestliže se Piráti jako opozice účastní v neděli fakticky protivládní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Stojanová tvrdí, že nejde o žádnou opoziční akci, a vyzývá vládní poslance, aby také přišli. Hájí také snahu Pirátů pokusit se „svrhnout“ vládu Andreje Babiše.
Smrt přinesl kousek pěny. Před 23 lety se nad Texasem rozpadl symbol vesmírné éry
Měl to být rutinní let do vesmíru, ale osmadvacátá mise raketoplánu Columbia se stala jedním z nejtragičtějších okamžiků v historii kosmonautiky. 1. února 2003 se Columbia během návratu na Zemi rozpadla a celá sedmičlenná posádka zahynula. Katastrofa odhalila nejen technické nedostatky, ale také organizační selhání NASA. Podle některých odborníků se bdělost nesmí vytratit ani dnes.
Neruším vás? Máte chvilku? Tyhle fráze jsou při telefonování tabu, říká expertka
Neznámé číslo na displeji telefonu u mnoha lidí vyvolá stres. Mají špatné zkušenosti s nevyžádanými hovory od agresivních prodejců, od „zaručených“ investic přes „levné“ energie až po „zázračné“ doplňky stravy. Legislativa před pár lety zpřísnila pravidla pro náhodné navolávání, takzvaný cold calling. Trh se pročistil, padaly i milionové pokuty, ale nepříjemné telefonáty zcela nevymizely.