Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Udinese jedná, Hoffenheim nespí. Český juniorský talent řeší velký přestup

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Český juniorský reprezentant Yannick Eduardo stojí před zásadním krokem kariéry. O jeho podpis bojuje Udinese, na poslední chvíli se ale snaží zasáhnout i Hoffenheim.

Yannick Eduardo
Yannick EduardoFoto: Profimedia
Reklama

Přestupová sága kolem jednoho z nejzajímavějších mladých českých fotbalistů současnosti nabírá obrátky.

Dvacetiletý útočník Yannick Eduardo, reprezentant české jednadvacítky, se po výrazné sezoně v nizozemském Dordrechtu dostal do hledáčku několika evropských klubů a jednání se v posledních dnech výrazně zrychlila.

Nejkonkrétnější zájem přichází z Itálie. Udinese podle informací z prostředí Serie A zahájilo oficiální jednání s Lipskem, kde má Eduardo stále platnou smlouvu.

Klub ze severu Itálie v něm vidí typologicky ideálního útočníka pro svůj dlouhodobý model – mladého, fyzicky silného hráče s potenciálem dalšího prodeje.

Reklama
Reklama

Podle italských médií už padla i konkrétní finanční nabídka, která se má pohybovat kolem dvou milionů eur plus bonusy.

Jenže ve chvíli, kdy se zdálo, že Udinese má v jednáních náskok, přišel nečekaný zvrat. Do hry se na poslední chvíli snaží vstoupit Hoffenheim.

Německý klub, který Eduarda dobře zná z jeho působení v Lipsku, zintenzivnil kontakt s hráčovým okolím a zvažuje vlastní nabídku.

Podle informací z Německa Hoffenheim pracuje s variantou, že by Eduardovi nabídl jasnější sportovní plán a postupné zapracování do prvního týmu, což má být jeden z klíčových faktorů celého rozhodování.

Reklama
Reklama

„Zájem je z více lig a jednání probíhají velmi dynamicky,“ uvedl pro zahraniční média zdroj blízký hráčově agentuře. „Hráč i jeho okolí řeší nejen přestupovou částku, ale hlavně sportovní projekt.“

Rodák z Kadaně si udělal jméno především díky hostování v Dordrechtu, kde pravidelně nastupoval, sbíral góly i asistence a potvrdil pověst moderního útočníka schopného hrát zády k bráně i v náročných soubojích.

Právě herní vytížení má být pro českého reprezentanta zásadním kritériem.

Sám hráč se k jednáním veřejně příliš nevyjadřuje, v zahraničních rozhovorech ale opakovaně zdůraznil, že nechce udělat ukvapený krok. „Potřebuji prostředí, kde budu hrát a posouvat se. To je teď důležitější než jméno ligy,“ zaznělo z jeho okolí.

Reklama
Reklama

Fakt, že se o českého juniorského reprezentanta přetahují kluby z Itálie i Německa, jen potvrzuje, že Eduardo patří mezi nejzajímavější české ofenzivní talenty posledních let.

Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších týdnech – a může výrazně ovlivnit nejen jeho klubovou budoucnost, ale i další směřování české reprezentace.

Související


Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Místopředsedkyně Pirátů a zároveň i poslankyně Kateřina Stojanová v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Místopředsedkyně Pirátů a zároveň i poslankyně Kateřina Stojanová v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Místopředsedkyně Pirátů a zároveň i poslankyně Kateřina Stojanová v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Babišova msta. Proto flanelová košile i chůze pozpátku, tvrdí Pirátka s "ostrým jazykem"

Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová nepovažuje za „zvláštní“, jestliže se Piráti jako opozice účastní v neděli fakticky protivládní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Stojanová tvrdí, že nejde o žádnou opoziční akci, a vyzývá vládní poslance, aby také přišli. Hájí také snahu Pirátů pokusit se „svrhnout“ vládu Andreje Babiše.

Měl to být rutinní let do vesmíru, ale osmadvacátá mise raketoplánu Columbia se stala jedním z nejtragičtějších okamžiků v historii kosmonautiky.
Měl to být rutinní let do vesmíru, ale osmadvacátá mise raketoplánu Columbia se stala jedním z nejtragičtějších okamžiků v historii kosmonautiky.
Měl to být rutinní let do vesmíru, ale osmadvacátá mise raketoplánu Columbia se stala jedním z nejtragičtějších okamžiků v historii kosmonautiky.

Smrt přinesl kousek pěny. Před 23 lety se nad Texasem rozpadl symbol vesmírné éry

Měl to být rutinní let do vesmíru, ale osmadvacátá mise raketoplánu Columbia se stala jedním z nejtragičtějších okamžiků v historii kosmonautiky. 1. února 2003 se Columbia během návratu na Zemi rozpadla a celá sedmičlenná posádka zahynula. Katastrofa odhalila nejen technické nedostatky, ale také organizační selhání NASA. Podle některých odborníků se bdělost nesmí vytratit ani dnes.

Reklama
Claudie Paldusová rozjela byznys v telefonické komunikaci. Když se odstraní strach a nátlak, dá se podle ní správnému telefonování naučit. I u lidí, kteří ho nemají rádi.
Claudie Paldusová rozjela byznys v telefonické komunikaci. Když se odstraní strach a nátlak, dá se podle ní správnému telefonování naučit. I u lidí, kteří ho nemají rádi.
Claudie Paldusová rozjela byznys v telefonické komunikaci. Když se odstraní strach a nátlak, dá se podle ní správnému telefonování naučit. I u lidí, kteří ho nemají rádi.

Neruším vás? Máte chvilku? Tyhle fráze jsou při telefonování tabu, říká expertka

Neznámé číslo na displeji telefonu u mnoha lidí vyvolá stres. Mají špatné zkušenosti s nevyžádanými hovory od agresivních prodejců, od „zaručených“ investic přes „levné“ energie až po „zázračné“ doplňky stravy. Legislativa před pár lety zpřísnila pravidla pro náhodné navolávání, takzvaný cold calling. Trh se pročistil, padaly i milionové pokuty, ale nepříjemné telefonáty zcela nevymizely.

Reklama
Reklama
Reklama