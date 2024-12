Nečekané zaváhání. Menšík senzačně srovnal a v tie-breaku vedl, přesto padl

Tenista Jakub Menšík zahájil turnaj Next Gen pro hráče do 20 let v Džiddě nečekanou porážkou s Američanem Learnerem Tienem 3:4, 3:4, 4:2, 4:2, 3:4. Favorizovaný Čech nedotáhl obrat a prohrál i rozhodující třetí tie-break.

Menšík, který si letos polepšil v žebříčku ATP ze 167. na 48. příčku a minulý týden získal cenu ATP pro nejlepšího nováčka roku, ztratil úvodní dvě sady ve zkrácené hře. Poté snížil, a přestože ve čtvrtém setu jako první přišel o podání, dokázal vyrovnat. V tie-breaku pátého setu vedl český hráč 4:1, ale první mečbol si za stavu 6:5 vypracoval Tien. Vzápětí měl stejnou příležitost Menšík, nakonec napotřetí uspěl 122. hráč světa. Nasazené trojce nepomohlo ani 24 es a po téměř dvou a půl hodinách Menšík první vzájemný souboj prohrál. V boji o jedno ze dvou postupových míst Menšík v Modré skupině narazí ještě na Francouze Arthura Filse a Brazilce Joaa Fonsecu. Turnaj pro osm nejlepších hráčů, kterým je 20 či méně let, vyvrcholí v neděli 22. prosince. Tenisový Turnaj mistrů hráčů do 20 let v Džiddě (Saúdská Arábie): Modrá skupina: Tien (5-USA) - Menšík (3-ČR) 3:2 (8:6), 4:3 (7:3), 2:4, 2:4, 4:3 (10:8). Červená skupina: Van Assche (6-Fr.) - Šang Ťün-čcheng (4-Čína) 4:3 (7:3), 2:4, 4:1, 4:3 (7:5), Michelsen (2-USA) - Basavareddy (7-USA) 2:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:4), 4:2.