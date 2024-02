Trest za bizarní podvod. Mechanička se převlékla a předstírala, že je závodnice

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) potrestala americký ženský tým Cynisca Cycling a jeho členy za podvod na loňském závodu v Belgii.

Mechanička stáje se před startem převlékla za jezdkyni, aby stáj splnila požadavek na minimální počet účastnic závodu.

Tým Cynisca Cycling měl pro červencový závod Argenta Classic k dispozici jen čtyři zdravé jezdkyně.

Protože však k účasti na startu bylo podle pravidel potřeba pět cyklistek, tehdejší sportovní ředitel Danny Van Haute podle UCI navedl mechaničku týmu k tomu, aby se převlékla do cyklistického a s rouškou na ústech se přihlásila na startu. Závod už poté absolvovat nemusela.

"I když byly schopny nastoupit do závodu jen čtyři jezdkyně, někteří členové týmu se účastnili podvodu," uvedla UCI v prohlášení na webu.

"Pokusili se oklamat rozhodčí, aby uvěřili, že pátá jezdkyně je přítomna a může se startovat," doplnila.

Bývalý cyklista a účastník olympijských her v Los Angeles 1984 Van Haute dostal jako organizátor podvodu zákaz působení v cyklistice do konce roku 2025, mechanička Moira Barrettová do letošního září.

Tým byl vyřazen z dalšího závodu v kalendáři, do kterého byl přihlášen, a dostal nespecifikovanou pokutu.

Čtyři jezdkyně podílející se na podvodu vyvázly s napomenutím.