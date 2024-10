"Tohle nemělo s penaltou nic společného." Straku udivil klíčový verdikt sudího Berky

O další z velmi kontroverzních výroků ve fotbalové lize se postaral sudí Ondřej Berka, když v sobotním zápase nařídil penaltu, z níž dalo Slovácko při výhře 2:0 vítězný gól v Českých Budějovicích.

Kouč Jihočechů František Straka měl naprosto jasno. "Tohle nemělo s penaltou nic společného," citovala ho ČTK.

Klíčový okamžik utkání přišel v závěrečných vteřinách čtyřminutového nastavení první půle. Domácí obránce Čoudek ve vlastním pokutovém území upadl, vzápětí šel k zemi i Doski a Berka nařídil penaltu.

"Jako bývalý stoper vím, že když couvám, jdu do výskoku, tak pak padám na zem, což se stalo Čoudkovi," líčil Straka, někdejší zadák Sparty i československé reprezentace.

A protože VAR mlčel, Havlík kopal pokutový kop a otevřel skóre. "Hodně to zápas ovlivnilo," vyzdvihl Straka důležitost první trefy v do té doby bezgólovém zápase.

Trenérovi Dynama se moc nezdálo ani dlouhé nastavení úvodního dějství. "Bohužel nás srazily nastavené minuty. Možná bych se mohl zeptat pana Berky, proč jsme přetáhli ten nastavený čas," uvedl Straka, ač k inkriminovanému střetu došlo ještě během avizovaných čtyř minut.

Slovácku penalta a první gól hodně pomohly, do té doby totiž za soupeřem zaostávalo. "Domácí byli lepší, aktivnější, my jsme pracovali s míčem velmi pomalu. Nefungovalo nám nic," uznal Roman West, kouč týmu z Uherského Hradiště.

"I když jsme dali gól z penalty, byl o poločase v kabině kravál," prozradil trenér Slovácka.

Hosté ve druhé půli s vědomím náskoku mohli číhat na brejky a jeden z nich také proměnili v pojišťovací trefu.

"Bolí to, hodně to bolí. Kluky jsem po zápase za výkon pochválil. Je to pro nás krutá porážka," povzdechl si Straka, jehož celek má na posledním místě tabulky stále na kontě jen jediný bod a jako jediný v soutěži ještě nevyhrál.