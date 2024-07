To nejlepší od ní ještě přijde, věří Krejčíkové Austinová. Bartyová volá po respektu

Barbora Krejčíková se po vítězství ve Wimbledonu dočkala pochval od bývalých tenisových hvězd. "Zatímco její první titul na Roland Garros (v roce 2021) přišel zčista jasna, tenhle už svědčí o tom, že to nebyla náhoda," řekla v BBC dvojnásobná grandslamová vítězka Američanka Tracy Austinová.

"Krejčíková je variabilní hráčka, dokáže porazit ty nejlepší světové tenistky. Potřebuje si však držet konzistenci. Jednu dobu byla druhá na světě, ale na chvíli se vytratila. Je všestranná, hraje celodvorcový tenis a to nejlepší od ní ještě přijde," věří Austinová, která vyhrála US Open v letech 1979 a 1981.

Krejčíková triumfovala v All England Clubu jako jednatřicátá nasazená, což podle trojnásobné grandslamové šampionky a wimbledonské vítězky z roku 2021 Ashleigh Bartyové ukazuje vyrovnanost současného ženského tenisu.

"Je potřeba mít ke každé hráčce respekt, protože z téhle skupiny vás může porazit kdokoliv. Barbora byla 31. na světě a dokázala turnaj vyhrát," řekla BBC Australanka, která nečekaně ukončila kariéru předloni už v 25 letech.

"Jako by to vítězství na Roland Garros bylo už tak dávno a tohle jí pomohlo restartovat kariéru. Mám pocit, že toho může dokázat ještě spoustu," dodala bývalá světová jednička.

Sama Krejčíková věří, že ji dosažený úspěch nijak neovlivní, že s ní nijak nezamává a bude hrát pořád stejně.

"Ne. Cítím se pořád stejně. Je to skvělé, že jsem dvojnásobná grandslamová šampionka, ale pořád jsem stejným člověkem. Stále mám tenis moc ráda a chci bojovat na turnajích," uvedla Češka.

Před i po finále se viděla se zpěvačkou Pink, s níž se potkala už vloni v Indian Wells. Vedle jejího bratra a herečky Jany Paulové byl v lóži i hokejový brankář Dostál. "To pro mě bylo také velké," řekla s úsměvem.

Je hrdá i na současnou vlnu českých tenistek, z nichž některá často bojuje na grandslamech v závěrečných fázích.

"Jsme velice houževnaté. Je nás tam hodně a mám z toho radost. Navíc strašně moc holek tady hrálo juniorku, to jsou ty nastupující po nás. Jsem ráda, že tenis má v Česku tak bohatou historii a pořád rozkvétá," podotkla hráčka z Ivančic.

Jak ji dnešní triumf ovlivní v další kariéře, netušila. "Teď mám obrovskou radost, že si můžu užít tenhle moment a že jsem vyhrála Wimbledon. Musím to vstřebat, chci si to užít a oslavit. A pak budu přemýšlet, co se bude dít dál," řekla Krejčíková.