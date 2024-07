"Anglie je podělaný tým." Nizozemci běsní po vyřazení, otázky vzbuzuje vypnutý senzor

Pocit některých fanoušků, že Anglie měla svou cestu do finále "jednodušší", dostal po druhém semifinále nový rozměr. Na hlavu německého rozhodčího Felixe Zwayera se po utkání s Nizozemskem snesla mohutná vlna kritiky, a to nejen za penaltu, kterou odpískal za zákrok na Harryho Kanea.

Už jen semifinálová nominace muže, který si v roce 2005 odpykal pětiměsíční trest za ovlivňování zápasů, vzbudila značnou vlnu nevole. A že jeho nasazení bylo dobrým nápadem Zwayer v utkání Anglie s Nizozemskem zrovna nepotvrdil.

Nizozemsko šlo do vedení už v sedmé minutě zásluhou Xaviho Simonse, v 18. minutě ale srovnal z penalty Harry Kane poté, co ho obránce Denzel Dumfries zasáhl ve vzduchu nohou do kopačky. Hlavní sudí Felix Zwayer nařídil pokutový kop až po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů.

Kapitán Virgil van Dijk rozhodnutí odsoudil a obvinil Zwayera, že po závěrečném hvizdu odmítl mluvit s nizozemskými hráči. Trenér Ronald Koeman zase prohlásil, že "fotbal je rozbitý".

Nizozemcům dávají za pravdu nové záběry, podle kterých se zákrok na Kanea ani posuzovat neměl. Anglický křídelník Bukayo Saka totiž bezprostředně před incidentem zahrál rukou. Míč se mu odrazil od těla do paže, ale nikdo z rozhodčích na hřišti ani v místnosti VAR to neviděl.

Aby toho nebylo málo, údajně nebyl aktivován ani dotykový senzor, který registruje každý, i ten nejmenší dotyk míče s jakýmkoli povrchem.

Po první půlhodině hra upadla do nudné strategické partie, která byla vidění ve více utkáních na letošním šampionátu. Pěší, vyčkávací fotbal, bez presinku, bez akcí, bez šancí. Jako blesk z čistého nebe proto přišla akce, po které Anglie rozhodla. V začínajícím nastavení Palmer nahrál Watkinsovi, který se odpoutal od De Vrije a z otočky zamířil přesně na zadní tyč.

Ještě předtím ale létaly ruce nizozemských hráčů vzhůru. Nikoli z radosti, ale z frustrace z několika Zwayerových rozhodnutí. Otočený roh, vymyšlený útočný faul Gakpa, který mohl jít do gólové šance - to byly momenty, které Nizozemce rozpálily doběla.

"Anglie může děkovat Felixovi Zwayerovi. Měl by okamžitě skončit na černé listině. Hrozné," řekla nizozemská legenda Pierre van Hooijdonk agentuře NOS. "A jeho výkon ve druhé půli? Například odpíská čistý zákrok Codyho Gakpa, deset metrů od čárového rozhodčího. To jsou momenty, které byly v tomto zápase klíčové," dodal Van Hooijdonk.

Zuřil také Rafael Van der Vaart, bývalá hvězda Realu Madrid a Tottenhamu a v současnosti komentátor nizozemské televize. Dráždí ho především Anglie, kterou popsal jako "podělaný tým". Už před semifinále ji označil za "mužstvo se zadkem ve vlastním vápně".

"Přijde mi to opravdu neuvěřitelné. Když vidíte druhý poločas semifinále a v něm tolik mizerné mužstvo. Na hřišti byli tak špičkoví hráči a myslím, že hráli dobře tak půl hodiny," nebral si servítky Van der Vaart.

Semifinálový duel znovu rozvířil debaty, že Anglie má cestu do finále jednodušší. Řadě fanoušků se už nelíbil verdikt kontrolní, etické a disciplinární komise UEFA, která potrestala Jude Bellinghama za nevhodné gesto proti Slovensku jednozápasovou stopku a pokutu. Trest si ale může vybrat kdykoliv během následujícího roku, a v následném čtvrtfinále proti Švýcarsku tak byl k dispozici. To Turek Demiral za své gesto přišel o dva zápasy a proti Nizozemsku hrát nemohl.