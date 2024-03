Tenisový Turnaj mistryň v Česku nebude. Přednost dostal Rijád

Tenisový Turnaj mistryň se bude v příštích letech konat v Rijádu, který dostal přednost před Českem.

Televizní stanici a webu CANAL+ Sport to řekl promotér Tomáš Petera.

Ženská tenisová asociace WTA zatím informaci o příštím dějišti prestižní akce oficiálně nezveřejnila.

"Dostali jsme se z nějakých šesti uchazečů mezi poslední dva, ale WTA si bohužel vybrala Rijád," řekl Petera.

"Letos bychom Masters zorganizovali v Ostravě, další tři ročníky pak v pražské O2 areně," doplnil.

Majitel společnosti Perinvest projevil zájem o pořádání Turnaje mistryň už v minulé sezoně. Tehdy WTA vsadila na mexický Cancún, který se pak stal terčem kritiky i samotných hráček.

Doplatil na to i tehdejší šéf organizace Steve Simon, který skončil v pozici výkonného ředitele.

Petera o pořadatelství Turnaje mistryň usiloval i letos. Po překlenovacím ročníku v Ostravě, kde by se WTA částečně podílela na nákladech, plánoval, že by se akce přesunula v dalších letech do O2 areny v Praze.

"Tam by asociace neplatila ani korunu, všechny výdaje by šly za námi. Za licenci bychom jí platili šest až sedm milionů dolarů ročně. Dalších dvanáct až patnáct milionů by v každé sezoně šlo na odměny hráčkám," řekl Petera.

WTA podle něj zvolila Rijád kvůli výhodnějším finančním podmínkám. "Saúdové museli slíbit výrazně lepší podmínky, protože jinak to nedává žádný smysl. Návštěvnost i atmosféra by u nás byla mnohonásobně lepší. Česko je tradiční tenisová země a myslím, že by si přidělení takové akce zasloužilo," uvedl Petera.

Pořádání Turnaje mistryň v Rijádu by se mohlo stát terčem další kritiky. V lednu se proti konání prestižní soutěže v Saúdské Arábii vyslovily legendární tenistky Martina Navrátilová a Chris Evertová, které ve sloupku pro Washington Post poukázaly na porušování lidských práv či diskriminaci žen a homosexuálů v této muslimské zemi.