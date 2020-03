Zrušení "pátého grandslamu" Kvitovou šokovalo. Ale v Kalifornii se nenudí

Tenistka Petra Kvitová byla trošku zaskočená, když se dozvěděla, že je turnaj v Indian Wells zrušen. Na druhou stranu rozhodnutí chápe a volný čas v Kalifornii využije k přípravě na další část sezony.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu letěla do Indian Wells v neděli. Zpráva o zrušení turnaje, jemuž se kvůli velikosit přezdívá "pátý grandslam", ji s jejím týmem zastihla už na americkém kontinentu. "V autě cestou z Los Angeles do Indian Wells. A musím říct, že to byl trošku šok pro nás všechny," uvedla Kvitová v rozhovoru s ČTK.

Prestižní turnaj byl odvolán na základě doporučení lékařů. V oblasti byl v neděli potvrzen první případ nemoci. "Zdraví je na prvním místě. Je to veliká akce a lidí sem chodí hrozně moc, takže tomu rozumím," řekla světová dvanáctka.

Kvitová v neděli v letadle cestou do USA oslavila třicetiny. "Měla jsem narozeniny delší, protože se mi den z Evropy do Ameriky protáhl," podotkla s úsměvem.

V Indian Wells nepociťuje zvýšená bezpečnostní opatření. "Nikdo mi teplotu neměřil, ani na letišti, ale možná tam mají kamery a já o tom ani nevím," řekla. Roušku nenosí, ani na ulicích lidi s rouškami neviděla a sama extra opatření nečiní. "Beru vitamíny, ale to celý rok. Funguju normálně jako předtím, všechno je v pohodě."

Zrušený turnaj pro ni volno neznamená. "Nudit se určitě nebudeme," uvedla. Využije nabídku organizátorů a bude v areálu trénovat. "V resortu, kde bydlíme, sice máme tenisové kurty, ale i tak budeme jezdit do areálu a zahraju si s holkama. Pořadatelé nám mají obstarávat všechny věci, balony, tréninky, fyzioterapii i transport."

Stihla i několik dalších aktivit. S dalšími tenistkami absolvovala focení a natáčení pro WTA Tour a vyprávěla svůj životní tenisový příběh pro platformu topcourt.com.

Od úterý 24. března by se měl hrát na Floridě další z velkých amerických turnajů v Miami. "Do pondělí se budeme připravovat v Indian Wells a pak uvidíme, jestli tady zůstaneme dál, nebo se přesuneme do Miami," řekla Kvitová.