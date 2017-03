Los ženského turnaje v Miami je neúprosný a dvě kamarádky z úspěšného fedcupového týmu se proti sobě postaví jako soupeřky v bitvě o čtvrtfinále.

Bára Strýcová si postupem do osmifinále vylepšila svůj nejlepší výsledek v Miami z roku 2014, kdy se dostala mezi nejlepších 32 tenistek. Dnes bude s českou jedničkou bojovat o postup mezi nejlepší osmičku.

To Karolína Plíšková už ví, jaké to je hrát v Miami ve čtvrtfinále. Povedlo se jí to v roce 2015, kdy ve čtvrtfinále vypadla s Němkou Petkovičovou.

Strýcová se zde utkala se Švédkou Larssonovou, kterou porazila až v tiebreaku třetího setu. V dalším kole si ale poradila se Slovenkou Čepelovou ve dvou setech.

Karolína Plíšková v prvním zápase porazila Američanku Brengleovou za necelou hodinu 6:1 a 6:3. Následně si poradila s Kazaškou Putincevovou.

Vzájemné zápasy:

Obě tenistky se dobře znají z tréninků během Fedcupu a ze společné čtyřhry. V soutěžním zápase proti sobě nastoupily dvakát. V roce 2015 se na dubajském tvrdém povrchu radovala Plíšková z výhry 6:4 a 6:2. Na trávě v Birminghamu se naopak z výhry 6:4 a 7:6 radovala Bára Strýcová.