Plíšková - Vondroušová. Pikantní český souboj o postup do finále

Markéta Vondroušová má skvělou formu, což potvrzuje fakt, že tři utkání v řadě na antuce vyhrála naposled loni na jaře, kdy se dostala dvakrát do finále, jednou dokonce na French Open. Titul na okruhu WTA však zatím získala jediný, a tak bude mít dnes proti české soupeřce o to větší motivaci přiblížit se dalšímu. Jisté je, že v Římě překonala své osobní turnajové maximum, které představovalo čtvrtfinále z loňska. Vondroušová musela oproti Plíškové absolvovat o jedno utkání navíc, a to kvůli nižšímu nasazení. Hned na úvod svedla velkou bitvu s Japonkou Doiovou, kterou zdolala po více než dvou a půl hodinách ve třech setech, téměř 2 hodiny trval také její další zápas proti Nizozemce Rusové, který však Markéta zvládla už ve dvou setech. Možná největší problémy jí svým stylem hry činila v osmifinále Slovinka Hercogová, kde opět rozhodoval až třetí set. Paradoxně možná nejmenší potíže měla Vondroušová ve čtvrtfinále se světovou šestkou, Ukrajinkou Svitolinovou, které ve druhém setu nadělila kanára.