Lehečka - Albot. Česká jednička v Bosně usiluje o bitvu s Djokovičem

Na turnaji v Bosně a Hercegovině plní český hráč roli nasazené šestky a rád by se dostal minimálně do semifinále, kde by na něj mohl čekat první nasazený hráč, dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič, s nímž se Lehečka dosud na okruhu neutkal.