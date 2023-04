Zázračné dítě i zapálená bojovnice proti Rusům. Kosťuková teď bude zatápět Češkám

Už pět let nepřestává udivovat tenisovým talentem. Nyní je dvacetiletá Marta Kosťuková také silným ukrajinským hlasem ve světě sportu a o víkendu bude i největší hrozbou pro české hráčky Billie Jean King Cupu.

Chce se těžko uvěřit, že jí je teprve 20 let a na okruhu patří k těm vůbec nejmladším hráčkám. Místo mezi elitními tenistkami si totiž Kosťuková drží už šestou sezonu a její hvězda stále stoupá.

Zázračné dítě světového tenisu vstoupilo na velkou scénu už v 15 letech, když se dostala senzačně do třetího kola Australian Open.

Pět let nato je světovou osmatřicítkou a ukrajinskou jedničkou v boji o finále Billie Jean King Cupu proti českým favoritkám.

Její příběh je přitom až dojemný. S tenisem totiž začala jen proto, aby byla víc se svojí maminkou Talinou Bejkovou, bývalou tenistkou WTA a vytíženou tenisovou trenérkou.

"Já tenis vlastně nikdy neměla ráda. Ale z vyprávění vím, že maminka hodně pracovala a tohle byla šance, jak ji potkávat víc. Díky tomu mám velmi rané vzpomínky na to, jak maminku peskuju, že mi špatně nadhazuje míče," vyprávěla v jednom z prvních rozhovorů pro WTA Insider Kosťuková.

Její matka to sice v kariéře dotáhla jen do čtvrté stovky, ale dceři dala do vínku velký talent. Brzy bylo jasné, že se Marta měla věnovat tomuto sportu naplno.

"Dělala jsem vedle toho i párovou akrobacii, ale moc mě to ovlivňovalo z hlediska stravování. Bylo mi 11 let a já pořád řešila, kolik vážím. Tak jsem s tím přestala," vysvětila.

Rozhodně to prý ale nebylo tím, že by zvítězila láska k tenisu. "Pořád se mě na to někdo ptá, co se mi na tenisu líbilo, ale pravdou je, že jsem ho nikdy neměla ráda. Nikdy jsem si tenis neužívala. Jsem odjakživa hrozná perfekcionistka, všechno musí být dokonalé. Vlastně až teď se učím povznést se nad to a pochopit, že se všechno netočí jen kolem hry na kurtu," uvedla Kosťuková.

A nejspíš i proto je šikovná blondýnka jednou z nejaktivnějších tenistek na okruhu, které volají po přísnějším přístupu k ruským a běloruským hráčům. Po vzájemných bitvách jim u sítě ani nepodává ruku.

"Jsme pro vedení okruhu na stejné úrovni jako oni, přitom kvůli agresi jejich zemí nemůžeme doma pořádně trénovat, jejich vlády jim vytváří výhodu oproti nám. Nikdo se s námi ale už nebaví, zájem měli jen na začátku války," stěžovala si naposledy Kosťuková.

V pátek a v sobotu si to jako týmová jednička rozdá s českým výběrem Petra Pály na neutrální půdě v Turecku. Jako první nastoupí zítra proti Markétě Vondroušové.