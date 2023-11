Jak Halepovou potopil kolagen z Číny. Je to moje vina, přiznal bývalý kouč Sereny

29. srpen 2022. Den, kdy Simona Halepová naposledy praštila raketou do míčku v rámci soutěžního duelu. Krátce po šokujícím vyřazení v prvním kole US Open potkal rumunskou šampionku další, mnohem fatálnější průšvih: pozitivní dopingový nález.

Tenistka s takřka dokonalou pověstí dostala za nález Roxadustatu - zakázané látky s podobnými účinky, jaké má hormon EPO - čtyřletý trest zákazu činnosti, který může pro dvojnásobnou granslamovou šampionku v jejích dvaatřiceti letech znamenat definitivní konec kariéry.

Halepová však boj o očištění svého jména a následný návrat na kurty nevzdává.

Případ žene až k poslední instanci, Mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne a chystá žalobu na výrobce výživového doplňku kolagenu, který požila a který stál za pozitivním výsledkem jejího testu.

Mezitím na povrch vyplouvají další detaily ostře sledovaného případu. V emotivním prohlášení na sebe vzal vinu za dopingový nález své svěřenkyně věhlasný trenér Patrick Mouratoglou.

"Cítím zodpovědnost za to, co se stalo, protože to byl můj tým, tedy v podstatě já, kdo jí přinesl tento kolagen," řekl majitel akademie v Nice a kouč, který hrál klíčovou roli v kariéře americké superstar Sereny Williamsové.

Přímým viníkem by podle francouzských médií měla být fyzioterapeutka Candice Gohierová, která se stala členkou týmu Halepové v dubnu 2022, tedy jen pár měsíců před pozitivním dopingovým testem. Na základě jejího doporučení začala Rumunka užívat kolagen vyrobený v Číně.

"Otevřelo mi to oči. Každý sportovec se může zítra kontaminovat, může se to stát každému. Je to hrozné, protože jste naprosto nevinní. Vaše pověst je najednou narušena a spojena s dopingem, i když jste žádný doping neužíval," prohlásil třiapadesátiletý Francouz.

"Mluvíme o extrémně nízké hladině té látky, opravdu extrémně nízké, to znamená, že má nulový efekt," dodal.

Podobně mluvil nedávno v rozhovoru pro L'Equipe Jean-Claude Alvarez, soudní znalec francouzského Nejvyššího soudu a ředitel toxikologické laboratoře univerzitní nemocnice v Garches na předměstí Paříže. Právě jemu Halepová krátce po pozitivním testu poskytla vzorek vlasů a expert v něm zjistil jen zanedbatelné množství Roxadustatu.

Je přesvědčen o tom, že ho nemohla požít vědomě, protože z nalezeného objemu látky nemůže plynout žádná výhoda či případné zlepšení výkonu.

"Člověk si říká, jestli se mu to jen nezdá. Právě teď odsuzujeme nevinnou ženu. Děláme chybu. Vzhledem ke koncentraci, kterou měla ve vlasech, není možné, aby to užívala efektivně. To množství neznamená vůbec nic, je to nesmysl," prohlásil Alvarez. Vyšetřování Světové antidopingové agentury WADA označil za skandální a upozornil na to, že experti v průběhu kauzy měnili své interpretace.

Mouratoglou je bytostně přesvědčen, že nezávislý tribunál v Lausanne Halepovou očistí.

"Udělali jsme všechny možné testy a jsme si jistí, že jde o kontaminaci. Nezávislý soud uzná skutečnost, že nikdy nedopovala. Je to oběť a musí se vrátit na kurty co nejdříve," uvedl.

Po celou dobu dopingové kauzy proudí do veřejného prostoru popisy pevného charakteru Halepové, jemuž podle lidí, kteří ji znají, vévodí čest a smysl pro fair play.

Renomovaný trenér Darren Cahill, s nímž Halepová spolupracovala šest let, vzpomínal, jak chtěla Rumunka dvakrát nebo raději třikrát kontrolovat každý užívaný doplněk stravy.

"Pokud si nejste naprosto jistí, že je to čisté, nevezmu si to," říkávala prý.

Svou bývalou svěřenkyni popsal jako člověka neschopného lhát. "Upřímnost vždy byla její nejsilnější stránkou a zároveň největší slabostí. Často jsme se smáli tomu, jak nedokáže nic předstírat ani vyřknout byť jen malou lež. To je Simona. Vybudovala si úžasnou kariéru tím, že vždy dělala správné věci," uvedl Cahill.

Podobný obraz tenistky nabídl i rumunský miliardář Toni Iuruc, byť jeho manželství s Halepovou vydrželo pouhý rok.

"Přísahám, že tato dívka, moje exmanželka, je posedlá jednou věcí - čestností. Simoně můžete vzít cokoli, ale když jí seberete její čest, její spravedlivost, zabijete ji. Už nebude člověkem," svěřil se médiím rumunský miliardář a dodal: "Něco takového by Simona neudělala, ani kdybyste jí chtěli uříznout ruku."

Iuruc uvedl, že Halepová odmítla i lahev vody, pokud ji otevřel někdo jiný než ona sama, a nepolkla ani vitamin C, pokud to nejprve neschválil doktor.

Dosud největší tenisovou hvězdou potrestanou za doping byla vítězka pěti grandslamů Maria Šarapovová.

Ruska měla v roce 2016 na Australian Open pozitivní test na meldonium, které brala dlouhodobě a které bylo na seznam zakázaných látek zařazeno až bezprostředně před inkriminovanou sezonou. Původní dvouletý trest jí byl posléze zkrácen na 15 měsíců.

Slavná ruská hráčka rovnou přiznala vinu. Meldonium užívala předchozích deset let jako prevenci před cukrovkou, hojně se vyskytující v její rodině. Šarapovová se hájila tím, že přehlédla e-mail informující o zařazení látky mezi zakázané.