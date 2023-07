Zakopu se pod zem, trpěl Lehečka po strašlivé chybě. Teď si věří i na Medveděva

Jiří Lehečka udělal na Wimbledonu chybu, na kterou do konce kariéry nezapomene. Mladý český tenista v jednom z životních duelů kvůli vlastní nerozvážnosti málem ztratil ložený postup do osmifinále Wimbledonu. Strašlivou chybu ale obdivuhodně hodil za hlavu a po napínavém thrilleru postoupil mezi šestnáct nejlepších.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Padnul na kolena, rozpřáhl ruce a řval z plných plic. Euforie Jiřího Lehečky, kombinovaná s nepopsatelnou úlevou, snad nemohla být větší. Jednadvacetiletý Čech sice ztratil vedení 2:0 na sety, Američana Tommyho Paula však ve třetím kole Wimbledonu přetlačil 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2.

V pondělí si zahraje své druhé grandslamové osmifinále v životě i v tomto roce. Po senzační jízdě lednovým Australian Open může dojít mezi osmičku vyvolených také v Londýně, do cesty se mu postaví hvězdný Rus Daniil Medveděv.

Lehečka měl po dvou hladkých výhrách skvěle nakročeno i tentokrát. Vyhrál první dvě sady, další dvě ale v tie-breacích ztratil. V závěru čtvrté si vypracoval mečbol, následně však málem přivodil infarkt nejen sobě, ale i trenéru Michalu Navrátilovi, expertnímu poradci Tomáši Berdychovi a své přítelkyni Viky.

To když přerušil slušně rozehranou výměnu a požádal o jestřábí oko. Technika k jeho zděšení odhalila, že Američan umístil svůj úder přesně na základní čáru.

"Okamžitě jsem toho litoval. Sám nechápu, jak se to mohlo stát. Asi emoční nával. Tak strašně moc jsem chtěl zvítězit, byl jsem tak blízko," vysvětloval, proč ho nepochopitelně zlákala vidina snadnější cesty k vítězství.

"Byl to zkrat. Už jsem se viděl někde jinde, chtěl to mít za sebou. A vymstilo se mi to. Naštěstí ne úplně."

Nepsaná taktická pravidla jsou totiž jasná a Lehečka je moc dobře zná. Pokud tenista není v beznadějné nebo jasně nevýhodné pozici a může hrát kvalitní úder, pak nechá rozhodnutí na rozhodčím a výměnu nikdy nepřerušuje.

"Hráč má jasně dané situace, za jakých si bere jestřábí oko. Když vidím, že mám míč na raketě a můžu vytvořit dobrý úder, což byl tento případ, musím hrát dál a nepřemýšlet," uvedl Lehečka.

Set pak ztratil. Už už napřahoval raketu, aby si vybil zlost na ní a na místním osmimilimetrovém trávníku. "Pak jsem si uvědomil, jak je drahý," smál se. Raději okamžitě odešel z kurtu, aby se vydýchal a neudělal nějakou hloupost.

"Řeknu vám na rovinu, že jsem si chtěl omlátit raketu o hlavu. Musel jsem odejít na záchod, protože kdybych po tom všem ještě na kurtu poslouchal diváky a jejich řeči, asi bych to nezvládl. Myslel jsem si, že se půjdu zakopat pod zem," kroutil hlavou tenista z Kněžmostu.

"Na záchodě jsem si sedl, jen jsem zhluboka dýchal a snažil se předstírat, že se nic nestalo. Nenechal jsem negativním myšlenkám prostor v hlavě. Jsem na sebe pyšný, že mě to nezlomilo. Začal jsem pátý set dobrým gemem a pak už jsem se cítil fyzicky lépe než on," pochvaloval si Lehečka.

"Je to vtipná příhoda, teď už se tomu můžu smát. Ale ani nechci přemýšlet nad tím, co bych vám tady říkal, kdybych tady seděl jako poražený. To by nemuselo dopadnout dobře," tvrdil s nadsázkou.

Věděl, že se poučí. "Tohle k tenisu patří, jsou tam emoce, hrajete na větším kurtu. Je to pro mě ponaučení. Hraje se, dokud rozhodčí nezahlásí aut," dodal.

Lehečka byl přesvědčen, že divokým duelem výrazně posílil svou mentální stránku. Potvrdit to bude moci znovu v pondělí.

Se světovou trojku Daniilem Medveděvem, šampionem US Open z roku 2021, se utká poprvé v kariéře a velmi pravděpodobně na jednom z největších wimbledonských kurtů.

"Je to hodně atypický hráč. Trénoval jsem s ním jen jednou, letos na Roland Garros. Zhruba vím, co od něj asi očekávat. Samozřejmě je to strašně zkušený hráč, který už těch zápasů má za sebou hodně. Upřímně si ale nemyslím, že se na trávě cítí tak dobře jako na betonu," zavětřil Lehečka šanci.

Maximem Medveděva na Wimbledonu je totiž osmifinále, které uhrál jen letos a před dvěma lety.

"Pořád je to ale hráč, který umí dobře zaservírovat a výborně se hýbe. Klidně to může být znovu na pět setů. Budu se snažit víc chodit na síť, šance tam je," potvrdil český tenista velké sebevědomí a nulovou bázeň z velkých jmen.

"Může to být o improvizaci, ale věřím, že level a herní pohodu na to mám. Nebudu mít co ztratit, to on je favorit, to se nám líbí," uzavřel Lehečka.