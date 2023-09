"Zabili Davis Cup." Wawrinka se vysmál Piquému, Češi věří ve slavné obrození

Finálový turnaj Davisova poháru odstartoval v úterý mdle a bez výraznější pozornosti tenisového světa. Hvězdný Švýcar Stan Wawrinka zdokumentoval nulovou atmosféru zaviněnou současným systémem, v němž většina týmů nemůže nastoupit před vlastními fanoušky, a vyměnil si argumenty s tvůrcem kontroverzní revoluce, bývalým fotbalistou Gerardem Piquém.

Trojnásobný grandslamový vítěz natočil prázdné tribuny manchesterské AO Arény, domova jedné ze čtyř základních skupin letošního finálového turnaje, a zdokumentoval tak tristní diváckou kulisu úvodního střetnutí mezi Francií a Švýcarskem.

Duel, jenž by v případě konání v jedné ze zainteresovaných zemí bezesporu nabídl frenetickou tenisovou atmosféru, se hrál v nedůstojném tichu.

"Moc díky, Gerarde Piqué a ITF," okomentoval depresivní záběry osmatřicetiletý Švýcar, vítěz Davis Cupu 2014 po boku Rogera Federera.

Ve svém příspěvku na platformě X, tedy bývalém Twitteru, označil někdejší hvězdu fotbalové Barcelony a šéfa investiční skupiny Kosmos i Mezinárodní tenisovou federaci (ITF), která aktuální ročník znovu převzala výhradně pod svá křídla.

"Tohle není Davisův pohár," reagoval na Wawrinku australský tenista John Millman. "Zabili Davis Cup," přidal se Američan Mardy Fish.

Když švýcarský tenista prohrál svůj zápas proti Ugovi Humbertovi 4:6, 4:6 a v šatně se podíval na telefon, měl už pod příspěvkem Piquého reakci.

"Tohle je loňská návštěvnost ve skupinové fázi. Můžeš si to porovnat sám. A my už to neorganizujeme, zeptej se ITF," napsal byznysmen a zveřejnil číslo 113 268 diváků během loňského finálového týdne.

Na to Wawrinka reagoval posměšně: "Po špatném dni na kurtu jsem se teď alespoň zasmál. Bylo by úžasné pochopit, proč po takovém sukcesu skončila po pěti letech smlouva uzavřená na pětadvacet let."

Kosmos vstoupil do Davisova poháru v roce 2018, podle kontraktu měl za čtvrtstoletí napumpovat do týmového klání celkem tři miliardy dolarů. Součástí ale byla změna herního formátu, skončil tradiční vyřazovací systém s víkendovým utkáním na půdě jednoho z týmů.

Piqué si vysnil tenisovou obdobu fotbalového mistrovství světa, za převratné změny byl však okamžitě tvrdě kritizován a od začátku zaznívaly hlasy, jak je jedna z nejstarších sportovních akcí historie mrtvá.

Kritizována byla i ITF, která v lednu tohoto roku smlouvu s Kosmosem překvapivě vypověděla. Případ už je u soudu, Piquého společnost chce po tenisové federaci odškodné ve výši 50 milionů dolarů.

"To, co jsme dokázali s Davis Cupem, je ohromný úspěch. Soutěž upadala, byla dole, my jsme ji po všech stránkách zachránili. Za jeden rok jsme se dostali na čtyřnásobek příjmů," vysvětloval Piqué.

Do turnaje dnes ve Valencii vstoupí také čeští tenisté duelem proti domácím Španělům, kteří se musí obejít bez Carlose Alcaraze. Hrát tam budou ještě proti reprezentacím Jižní Koreje a Srbska, zřejmě i s Novakem Djokovičem v sestavě.

Ze základních skupin, které kromě zmiňovaného Manchesteru a Valencie hostí také italská Bologna a chorvatský Split, postoupí po dvou týmech. Vyřazovací play off se bude hrát v listopadu ve španělské Málaze.

Českou jedničkou bude 30. hráč světového žebříčku a čtvrtfinalista Australian Open Jiří Lehečka, v týmu jsou kromě něj deblový specialista Adam Pavlásek, 119. tenista světa Tomáš Macháč a 151. muž žebříčku ATP Jakub Menšík. Teprve osmnáctiletý talent zazářil na uplynulém US Open, kde postoupil hned ze své první grandslamové kvalifikace a dobyl třetí kolo.

Tým vedený dlouholetým nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem netají ambice postoupit a potvrdit obrození českého mužského tenisu, který se dlouhé roky složitě vyrovnával s odchody Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, hlavních strůjců dvou slavných daviscupových triumfů z let 2012 a 2013.

Podle Navrátila se množí důkazy, že jde český tenis nahoru.

"Jirka Lehečka je už hráčem první třicítky, obrovské výsledky dělá Kuba Menšík. Ještě bych si přál, aby se trochu posunul Tomáš Macháč, protože si myslím, že má na víc, než co zatím prodává. Má na to, aby byl ve stovce, pořád mu chybí krůček," vyjmenoval kapitán v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Můžeme překvapit. Dnes už všichni vědí, že se Česká republika nepřijela jen zúčastnit, ale je konkurenceschopná," prohlásil Navrátil těsně před startem turnaje.