"Za tohle bys z práce letěl." Agresivní Zverev je po útoku na sudího terčem kritiky

Ze dne na den je z hrdiny psancem. Zatímco v úterý celý svět mluvil o jeho rekordním zápase, který vyhrál až před pátou hodinou ranní, ve středu německý tenista Alexander Zverev pobouřil tenisovou veřejnost útokem na rozhodčího po zápase čtyřhry. Nyní je terčem ostré kritiky.

Když v prvním kole mexického turnaje proti Američanu Jensonu Brooksbymu strávil na kurtu přes tři hodiny, odvrátil dva mečboly a vyhrál zápas až ve 4:55 ráno, média ho oslavovala jako nezlomného bojovníka. Ustavil totiž nový rekord okruhu, nikdy žádný zápas takhle pozdě neskončil.

Druhý den je všechno jinak. Ve čtyřhře mu bouchly nervy, když po boku Marcela Mela reklamoval sporný míč v supertiebreaku za stavu 6:8. Hlavní rozhodčí viděl úder soupeřů jako dobrý, zatímco Zverev byl přesvědčený o autu.

"Je to 8:6 v tiebreaku, podívej se, sakra, kam míček dopadl. Podívej se, kam dopadl, to je tvoje lajna. To je ta tvoje zku*vená lajna? Jsi zku*venej idiot," začal řvát německý tenista.

Bylo mu to málo platné, nakonec s parťákem neuhráli už ani míč a s britsko-finskou dvojicí Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara prohráli. Zverev po podání rukou u sítě vystartoval na rozhodčího a několikrát švihl raketou do umpiru, až se její rám rozbil.

"Tohle je od Zvereva naprosto otřesné," pustil se do třetího hráče světa tenisový komentátor BBC David Law.

Zverev byl poté vyloučen z turnaje za nesportovní chování, pravděpodobně dostane trest i v podobě pokuty. To už je na disciplinární komisi ATP.

"Někteří tenisté si neuvědomují, jaká privilegia mají. Pokud by se zaměstnanci v práci chovali tak jako někteří tenisté, okamžitě by letěli. Nestačím zírat," napsal Twitter známý tenisový reportér Chris Goldsmith.

Incident navíc nebude jediným vyšetřováním, které se proti Zverevovi vede. ATP totiž stále zkoumá kauzu jeho údajného domácího násilí proti přítelkyni Olze Šarypovové.

"Stála jsem na chodbě a najednou mi udeřil hlavou o zeď, když jsem skončila na zemi, ještě na mě řval, co to předvádím," uvedla v rozhovoru pro racquetmag.com.

ATP tato obvinění od října prošetřuje, ale ještě nevydala žádné stanovisko. Pokud se Zvereva nedotkne žádný trest zákazu činnosti, měl by se objevit zase v první polovině března na turnaji v Indian Wells.