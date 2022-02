A rychle spát. Zverev dohrál zápas pět minut před pátou ráno, jde o nový rekord

Prezidentská kandidátka francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová v úterý pozastavila svou předvolební kampaň, dokud nezíská dostatečný počet nominací od volených státních úředníků. Pro účast v dubnových volbách je potřeba 500 podpisů, Le Penová jich měla ve čtvrtek podle posledních oficiálních údajů 366. Sama kandidátka uvedla, že jí chybí "něco přes 40 podpisů", informovala stanice BFM TV.

Le Penová zrušila veřejná vystoupení naplánovaná na nadcházející dny. Ve středu měla mít tiskovou konferenci o vzdělávání, o víkendu se měla setkat s voliči v departementu Somme na severu Francie.

V posledních prezidentských volbách před pěti lety se Le Penová probojovala do druhého kola, ve kterém ji porazil Emmanuel Macron. Necelé dva měsíce před nynějšími volbami by Le Penovou v prvních kole vybralo 17 procent voličů a opět by prošla do druhého kola s Macronem, naznačil pondělní průzkum OpinionWay pro ekonomický server Les Echos. O třetí místo se podle průzkumu dělí kandidátka umírněné pravice Valérie Pécresseová a krajně pravicový bývalý novinář Éric Zemmour.