Z takového Davis Cupu je mi vážně zle, lamentoval Hewitt po dalším prohraném finále

Fotografové ho zachytili, jak po druhém prohraném finále v řadě sedí zlomený na lavičce a smutně hledí do prázdna. Poté ze sebe australský kapitán Lleyton Hewitt před novináři vysypal veškerou frustraci. Současný formát Davis Cupu se mu hrubě nelíbí.

Loni je obrala o splněný sen Kanada, letos je ve finálové bitvě přetlačila Itálie. Australané přišli o možnost uloupit 29. daviscupový titul historie.

Nehrající kapitán poražených se nijak neschovával, uznal sílu soupeře a pochválil svůj tým.

"Byl to skvělý týden, odehráli jsme tu skvělé zápasy. Málaga uspořádala dobrou akci, ovšem s tím formátem, který má k dispozici," zahájil kritiku Hewitt.

Podle něj novému formátu Davis Cupu, který se s týdenním velkým finále hraje poslední čtyři roky, nejvíce škodí, že se nikam nestěhuje. Pravidelně se totiž hraje ve Španělsku na tvrdém povrchu.

"Máme tolik možností, trávu, antuku, venkovní beton. Ale my hrajeme stále stejně v hale s tímto povrchem, přiznám se, že jsem z tohoto formátu vážně unavený, popravdě se mi z něj dělá přímo zle," uvedl Hewitt.

Podle něj je tenis globální sport, proto by jeho týmová soutěž neměla na jednom místě zůstat déle než rok.

"Žádné zápasy doma a venku, žádné pětisetové bitvy. Vždyť to byla ta esence, která dělala Davis Cup tak populární. V téhle podobě ztrácí význam," prohlásil.

V podobném duchu se minulý týden vyjádřila světová jednička Novak Djokovič, který se Srbskem dokráčel do semifinále.

"Aby turnaj pro nejlepších osm týmů hostil jeden národ čtyři roky po sobě, to je prostě moc. Tahle soutěž musí cestovat. Je to klání, které by se mělo hrát po celém světě," uvedl čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.

Ke změně tradičního vyřazovacího systému s víkendovým utkáním na půdě jednoho z týmů došlo v sezoně 2019, kdy do Davisova poháru vstoupila společnost Kosmos slavného fotbalisty Gerarda Piquého.

ITF už sice s touto společností ukončila spolupráci, přesto ale žádné úpravy ve stávajícím formátu soutěže neplánuje.