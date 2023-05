Linda Nosková hrála už vloni hlavní soutěž na Roland Garros a US Open, ale naplno vlétla do světa dospělého ženského tenisu letos. Osmnáctiletá tenistka ze Vsetína došla zkraje roku do finále turnaje v Adelaide, kde padla s Arynou Sabalenkovou. Zdolala tam mimo jiné Viktorii Azarenkovou či Uns Džábirovou.

Zahrála si čtvrtfinále na podniku v Lyonu, v Miami prohrála ve druhém kole s pozdější šampionkou a krajankou Petrou Kvitovou. V dubnu však Nosková nastoupila k jedinému utkání a na menším turnaji v Portugalsku zápas proti Francouzce Margaux Rouvroyové za stavu 2:6, 0:2 vzdala kvůli zranění. Dnes se tedy postaví k druhému utkání na antuce v sezoně.