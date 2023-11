WTA ničí naše zdraví. Dlouhou kariéru nezvládnu, zlobí se Šwiateková a chce změnu

Plán, jak sjednotit odměny pro tenisty a tenistky, se podle některých hráček zvrhává. Polka Iga Šwiateková si na Turnaji mistryň postěžovala, že se cítí vyčerpaná a to WTA v následujících letech plánuje rozšířit počet povinných podniků.

Profesionální ženský okruh přišel letos při oslavách padesátiletého výročí existence WTA se smělým plánem. Udělá další krok k tomu, aby nejen na grandslamech, ale i na dalších turnajích měly hráčky srovnatelné prize money jako muži.

Po tom tenistky dlouho volají, jenže to netušily, jak toho chce vedení tour dosáhnout. V následujících letech by se měl zvednout počet povinných turnajů. Těch z kategorie 1000, tedy těch největších hned po grandslamech, bude 10 a některé z nich se roztáhnou na dva týdny stejně jako podniky velké čtyřky.

"A to je špatně. Ovlivní to naše fyzické i psychické zdraví. S vícero dvoutýdenními akcemi zbyde méně času na volný čas, na naše blízké, na regeneraci," zlobí se bývalá světová jednička Iga Šwiateková.

To není všechno. Víc by mělo být i podniků z kategorie WTA 500, které jsou pro hráčky kvůli bodům do žebříčku také důležité, v kalendáři se jich objeví 17. Pořadatelé si od toho slibují, že přilákají víc špičkových hráček a tedy i víc mediální pozornosti a sponzorů.

"Je to prostě snaha hrát víc a víc a získat víc peněz, ale WTA vůbec nezajímá naše zdraví. Profesionálně hraju čtyři roky, z toho jsem odehrála dvě opravdu intenzivní sezony se všemi turnaji a už teď cítím, že pokud to takhle půjde dál, moc dlouho na okruhu nevydržím," nechala se slyšet teprve dvaadvacetiletá Polka.

Zároveň ale dodala, že mezi hráčkami cítí velké odhodlání se situací něco udělat a dát WTA jasně najevo, že je potřeba plány přehodnotit.

"Poprvé za ty čtyři roky na okruhu cítím, že jsme všechny hráčky zajedno. Ať už jde o ty ve špičce, nebo o ty níže v žebříčku. Všechny táhneme za jeden provaz a chceme změnu. Podle nás je v kalendáři WTA prostor pro změny, které přinesou nějaký kompromis a zlepší naše podmínky," prohlásila Šwiateková.

Na kritiku reagoval Simon dopisem, ve kterém uvedl, že WTA má na řadu věcí stejný pohled jako hráčky a začala pracovat na zlepšení. Mimo jiné vytvořila několik pracovních skupin složených ze členů vedení asociace i zástupců turnajů a hráčské rady.

Za úkol mají například prověřit skladbu kalendáře a kvalitu služeb pro tenistky na turnajích. Zabývat se budou také zlepšením marketingu a propagace na sociálních sítích, ale i kolísavou kvalitou míčků na turnajích. Závěry by měly být předloženy v polovině listopadu.

Současná světová dvojka sice přiznala, že už je z letošní sezony vyčerpaná, na právě probíhajícím Turnaji mistryň to ale vůbec není znát. Po dvou zápasech má na kontě dvě jasné výhry a jak Markétě Vondroušové, tak Američance Cori Gauffové nadělila dokonce kanára.

Sestřih zápasu Markéty Vondroušové a Igy Šwiatekové: