Fruhvirtová - Konjuhová. Češka otočila zápas, ten ukončila série dvojchyb soupeřky

Česká tenistka Linda Fruhvirtová se raduje z postupu do druhého kola v Charlestonu. Zvládla se vrátit do zápasu poté, co Konjuhová bez ztráty podání zvládla první set. Druhou sadu ovládla Fruhvirtová poměrem 6:1, když hned první podání soupeřce sebrala. Chorvatce následně začaly pracovat nervy a ztratila přesnost.