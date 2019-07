Kvůli operaci má průšvih. Murray nedokáže projít bezpečnostní kontrolou na letišti

před 14 minutami

Na kurtu se mu ulevilo, ale přibyly mu starosti. Britský tenista Andy Murray kvůli trvajícím bolestem kyčle podstoupil operaci, při které dostal do těla ocelový obal kolem kosti. Kvůli tomu nyní při průchodu bezpečnostním rámem pípá na letišti a nedokáže projít bezpečnostní kontrolou.

K zákroku se odhodlal po Australian Open, kde vypadl v prvním kole a věděl, že jestli chce zachránit naději na pokračování kariéry, musí přijít radikální řešení. To ale netušil, jaké komplikace mu ocelový implantát přinese do života.

"Už jsem od operace letěl dvakrát a pokaždé se detektor spustil. Vůbec mě to nenapadlo, takže jsem si hned říkal ´pro rány boží, co to je´," přiznal Murray britským médiím.

Když to zkusil znovu se stejným výsledkem, jako první to došlo manželce. "Hned prohlásila ´víš, že to je kvůli té kyčli, viď?´ Pak mi to docvaklo," směje se Murray.

Od té doby se snaží s letištním personálem nějak domluvit. "Bob Bryan (americký tenista, pozn red.), který absolvoval stejnou operaci jako já, mě upozorňoval, že se kvůli tomu dá vyzvednout nějaké lékařské potvrzení. Ale já nechci pobíhat kolem a každému ukazovat, že jsem byl na operaci a kvůli tomu pípám u rámu," dodal Brit.

Murryho nyní čeká na Wimbledonu mužská čtyřhra po boku Francouze Pierra-Huguese Herberta. Rád by naskočil i do smíšené čtyřhry. Svou parťačku ale ještě hledá. Spekuluje se o Američance Sereně Williamsové.