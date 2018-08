Wilander věří Plíškové: S Martínezovou to byl skvělý tah, společně vyhrají grandslam

před 51 minutami

Bývalý švédský tenista Mats Wilander je nadšený z nové trenérské posily v týmu Karolíny Plíškové.

New York/Praha - Letos prožívá zvláštní sezonu. Ne že by měla špatné výsledky, ale rozhodně Karolína Plíšková nezáří tak, jak by si představovala. Vždyť poprvé po čtyřech turnajích dokázala vyhrát dva zápasy za sebou a postoupit tak do třetího kola US Open.

Na severoamerické šňůře naopak potvrzovala, že v této sezoně nějak nemůže najít náboje do své hlavní zbraně, skvělého a hlavně nečitelného servisu. Na to se nabalily další herní problémy, které nejsou hodny bývalé světové jedničky a někdejší finalistky US Open, a rodačka z Loun znovu po necelém roce propustila trenéra.

"Karolíně schází to, že když se jí na kurtu zrovna nedaří, postrádá ve hře rozmanitost. Pokud tohle přidá v zápasech, kdy neservíruje dobře a netrefuje míče ideálně, přidá pestřejší prvky hry, může je zvládnout a vyhrát tak svůj první grandslam," uvedl v odpovědích na otázky Aktuálně.cz švédský tenisový expert Eurosportu Mats Wilander.

Jeho slova skvěle ilustruje středeční utkání Plíškové proti Rumunce Aně Bogdanové. Když Češka trefila první servis, na dvorci jasně dominovala, diktovala tempo výměn a trápící se soupeřku jasně přehrávala.

Jakmile musela aktuální světová osmička lovit druhé podání, bylo zle. V takových případech vyhrála jen čtvrtinu míčů. Zatímco na 83. tenistku světa to stačilo, a to dokonce i na pohodlnou výhru 6:1 a 6:3, hned v dalším kole by už to mohl být problém. Soupeřkou Plíškové totiž bude vycházející hvězda Američanka Sofia Keninová.

Najít v sobě zase hráčku, která na grandslamech válcovala zvučné protivnice, jí má pomoct Australanka Rensae Stubbsová. Ta má ale na US Open příliš mnoho televizních povinností, a tak si s Plíškovou přizvaly do týmu Španělku Conchitu Martínezovou.

"Myslím, že to byl od ní skvělý tah. Conchita je bývalá wimbledonská vítězka. Byla v týmu Garbiňe Muguruzaové, když loni vyhrála v All England Clubu, a ta hrála pod její taktovkou skvěle," myslí si Wilander.

Podle někdejší mužské světové jedničky by mohla spolupráce s českou hvězdou fungovat. "Je to velmi zkušená trenérka a jako hráčka bývala hodně nepříjemná, byla nebezpečná na všech površích," vzpomíná.

Souhlasí s ním bývalá rakouská tenistka Barbara Schettová. "Bývalá hráčka toho dokáže přinést daleko víc než trenér, který nezažil, jaké je to, hrát na grandslamu. On neví, jak se hráčka v takovou chvíli cítí. To, že se přidala do týmu s Rennae, je pro ni velká výhoda," myslí si někdejší světová sedmička.

Pro Wilandera je Plíšková po postupu mezi posledních 32 hráček žhavým želízkem. "Tady na US Open je určitě jednou z favoritek. Vždyť si vzpomeňte, jak tu byla ve finále a v semifinále vyřadila Serenu Williamsovou. Pořád je černým koněm a myslím, že by v budoucnu mohla jeden grandslam s pomocí Martínezové vyhrát," dodal.

Zatím ale není jasné, jestli Španělka zůstane v týmu i pro další turnaje či příští sezonu. Zřejmě rozhodne i výsledek newyorského tažení.