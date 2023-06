Krejčíková na trávě září, bez ztráty setu je ve finále. Kvitová si o něj zahraje

Česká tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji Birmingham Classic do finále. Číňanku Ču Lin porazila 6:3, 6:2 a zahraje si o druhý letošní titul. O finále bude usilovat i Petra Kvitová, jež v Berlíně přehrála ve čtvrtfinále Caroline Garciaovou z Francie 6:4, 7:6 a ještě dnes se utká s Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.

Naopak Markéta Vondroušová v německé metropoli první čtvrtfinále kariéry na trávě nezvládla, podlehla Řekyni Marii Sakkariové 6:7, 1:6.

1:22 Sestřih utkání Krejčíková - Ču Lin | Video: Asociated Press

Krejčíková sice hned při prvním gemu ztratila podání, ovšem ihned soupeřce oplatila stejnou mincí a vyšponovala vedení až na 4:1. Za stavu 5:2 měla při servisu Číňanky první setbol, sadu ale nakonec ukončila až poté, při vlastním podání.

I ve druhém dějství šla nejvýše nasazená hráčka do trháku 4:0, pak si podání držela a po hodině a půl a druhém proměněném mečbolu mohla slavit.

Tenistka z Ivančic ještě v Birminghamu neztratila ani set, před soubojem s Číňankou vyřadila krajanky Terezu Martincovou a Lindu Fruhvirtovou, a bude o první titul na trávě v kariéře bojovat proti lepší z dvojice Anastasia Potapovová - Jelena Ostapenková.

Světová dvanáctka Krejčíková postoupila do finále podruhé v sezoně. Na únorovém podniku WTA 1000 v Dubaji získala titul po výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Od té doby až do tohoto týdne marně usilovala na okruhu WTA o postup alespoň do čtvrtfinále.

V Birminghamu bude vítězka French Open z roku 2021 bojovat o sedmý singlový titul na okruhu v kariéře. Ve dvouhře to pro ni bude desáté finále.

Kvitová v zápase, který byl v pátek odložený kvůli dešti, získala hned na úvod servis světové čtyřky, ta však brzy srovnala na 2:2. Podruhé prolomila Češka podání Garciaové za stavu 3:3 a sadu už dovedla k vítězství.

Ve druhém setu měla brejkboly jen Kvitová, ani jeden ze sedmi však nevyužila, a tak se muselo rozhodovat v tie-breaku. V něm Kvitová utekla ze stavu 3:2 až na 6:2 a druhý mečbol po hodině a 56 minutách hry proměnila.

O finále se střetne ještě dnes s Jekatěrinou Alexandrovovou. Ruska bude mít výhodu, protože to pro ni bude dnes první střetnutí - její krajanka Veronika Kuděrmětovová totiž do čtvrtfinálového utkání nenastoupila.

Oba dosavadní vzájemné zápasy s Alexandrovovou na kurtu Kvitová vyhrála. Ruska slavila vítězství jen před třemi lety ve čtvrtfinále v Petrohradu, kdy Češka odstoupila bez boje.

Naopak Vondroušová v německé metropoli nevyužila v duelu se šestou nasazenou Řekyní Mariou Sakkariovou v závěru vyrovnané úvodní sady čtyři setboly a odložený zápas, který se v pátek nemohl uskutečnit kvůli dešti, za hodinu a půl prohrála 6:7, 1:6.

Vondroušová přišla hned v prvním gemu duelu o servis a ztrácela 0:2, vzápětí však stav vyrovnala. Od té chvíle si obě rivalky podání držely a nepustily soupeřku dokonce ani k jednomu brejkbolu, a tak sada dospěla do tie-breaku.

V něm si česká 53. hráčka rankingu WTA vypracovala vedení 6:3, další setbol měla za stavu 7:6, jenže světová osmička všechny odvrátila, vývoj otočila a sama využila hned první příležitost k ukončení úvodního dějství.

Ve druhém setu měla rodačka ze Sokolova za stavu 1:1 brejkbol, neproměnila ho však a pak už nezískala jedinou hru. Řekyně tak oplatila Vondroušové měsíc starou prohru z antukového turnaje v Římě, což byl jejich první vzájemný souboj.

Vondroušová si zklamání z dvouhry vynahradila ve čtyřhře, v níž spolu s Kateřinou Siniakovou proměnily premiérový společný start v postup do finále. Druhou nasazenou americko-nizozemskou dvojici Desirae Krawczyková, Demi Schuursová v semifinále porazily 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 259.203 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Krejčíková (1-ČR) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:2.

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 780.637 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Kvitová (7-ČR) - Garciaová (3-Fr.) 6:4, 7:6 (7:3), Sakkariová (6-Řec.) - Vondroušová (ČR) 7:6 (9:7), 6:1, Vekičová (Chorv.) - Avanesjanová (Rus.) 6:2, 7:6 (7:0), Alexandrovová - V. Kuděrmětovová (obě Rus.) bez boje.

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Vondroušová (ČR) - Krawczyková, Schuursová (2-USA/Niz.) 6:4, 6:4.