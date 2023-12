Nehodlám se kvůli nim oddělat, odmítá Vondroušová. Vadí jí neoblomná asociace

Má za sebou životní sezonu, za kterou ve středu večer v Přerově zaslouženě převzala hlavní ocenění na galavečeru OKsystem Zlatý kanár 2023. Markéta Vondroušová, korunovaná královna českého tenisu a wimbledonská vítězka, si ale po náročném roce ani nestihla pořádně odpočinout a hned na Boží hod zase odlétá do Austrálie.

"Byla jsem chvíli u moře a chvíli na horách, ale ta pauza byla hodně krátká. Hned jsem se začala zase hýbat a skoro mi to přijde, jako bych žádnou ani neměla. Hned jsem naskočila zpátky do toho vlaku, který znám," řekla čtyřiadvacetiletá šampionka deníku Aktuálně.cz po středečním vyhlášení.

Tenistka roku prožila nejdelší možnou sezonu. Účastnila se totiž obou závěrečných podniků sezony: v listopadu hrála Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu a následně i finále Poháru Billie Jean Kingové ve španělské Seville.

Ani se nenadála a už startuje sezonu následující. S vyhlídkami na další pořádnou porci dřiny.

Asociace WTA totiž nic nedbá na stížnosti hráček a na ročník 2024 program ještě více zahustila.

Počet turnajů kategorie WTA 1000 se má zvýšit na deset, navíc podniky v Madridu a Pekingu budou nově trvat čtrnáct dní.

Mezi Wimbledonem a US Open ještě proběhnou olympijské hry v Paříži, kde by Vondroušová měla obhajovat stříbrnou medaili z Tokia.

"Čeká nás ještě náročnější sezona. Dost jsme to s WTA řešili už v Cancúnu během Turnaje mistryň, ale oni jsou bohužel dost neoblomní. Dali dvacet povinných turnajů, což je úplně šílené," prohlásila Vondroušová a naznačila, že si program bude muset sesekat na únosnou mez.

"Budeme ho nějak upravovat, mírnit, protože se nehodlám oddělat jen kvůli tomu, abych měla odehráno dvacet turnajů. Bude ještě olympiáda, nějaké týmové soutěže. To chci hrát taky. Uvidíme, jak to půjde, ale jsme připraveni uzpůsobit program tak, aby nebyl zdravotním rizikem," vysvětlila česká tenistka, která do sezony vstoupí v roli sedmé hráčky světového žebříčku.

Přeplácaný program nedávno tvrdě kritizovala světová jednička Iga Šwiateková a Vondroušová potvrdila, že špičkové hráčky neúnosnou situaci řeší stále víc.

"Máme různé skupiny, kde se o tom bavíme. Turnaj mistryň byl velký průšvih, tam jsme se ozývaly všechny docela dost. Teď to trochu utichlo, jelikož se nehraje. Ale myslím si, že když se budeme ozývat pořád dál a víc, tak to budou muset začít řešit," uvedla.

Na základě tvrdé kritiky odešel z funkce výkonného ředitele WTA Steve Simon, nadále však setrvá v čele správní rady.

"Steve sice odstoupil, ale samozřejmě tam je pořád v pozici, kdy má hlasovací práva, takže jsme s tím zatím nic moc neudělaly," usmála se Vondroušová hořce.

Čeká ji posledních pár dní "volna". Volna v uvozovkách, protože tohle volno už je plné poměrně tvrdých tréninků.

23. prosince odjede na návštěvu za rodinou do Sokolova, na Štědrý den se vrátí do Prahy. Vánoce bude trávit společně s maminkou a sestrou, už 25. prosince však odlétá na druhou stranu zeměkoule.

"Dny jsou teď dost intenzivní. Je toho docela dost," přiznává.

Hlad a touha po úspěších ji ovšem neopouštějí. "Lidi si ty úspěchy pamatují, ale zároveň se na to hrozně rychle zapomene. Přišlo US Open, byla zase nová vítězka grandslamu. Je to rychlé, mění se to, úspěchy se neoslavují extrémně dlouho, takže mám zase chuť. Bude dobré hodně se rozehrát před Austrálií a tam urvat co nejlepší výsledek," podotkla.

Do sezony však raději vstoupí bez konkrétních cílů. "Neměla jsem je ani před tou minulou. Je to hodně také o zdraví, o tom, jak se člověk cítí. Je to náročné a dlouhé."

Doufá, že jí zdraví bude držet tak jako v roce 2023. "Byla jsem v pohodě celou sezonu, jen v Asii jsem na podzim měla trochu problémy s loktem. Ale jen jsem si odpočinula, žádné zranění jsem neléčila," uvedla.

Jeden cíl však přece jen má. Potvrzuje slova svého mentora Jiřího Hřebce, který před pár dny pro Aktuálně.cz uvedl:

"Přál bych jí vyhrát Fed Cup (nyní již Pohár Billie Jean Kingové, pozn. aut.), protože ona po tom hrozně touží. Proto s tou reprezentací pořád tak blbne, pořád se do toho tlačí, hraje za Česko moc ráda."

"To je pravda," zasmála se Vondroušová.

"Od té doby, co jsem to začala hrát, tak to mám hrozně ráda. V Seville jsem z toho byla fakt hotová, že to nevyšlo, ještě tím, jak sezona byla strašně dlouhá. Přišlo mi, že jsme tomu byly na dosah, takže mě to opravdu docela složilo. Je pro mě velkým cílem to s holkama dokázat," uzavřela absolutní vítězka ankety Zlatý kanár.