Vondroušová v úžasu. To bylo maso, vydechla. Hrát proti Češkám jí nedělá dobře

Markéta Vondroušová je čtvrtfinalistkou Wimbledonu. "Někdo mi tohle říct před turnajem, myslela bych si, že se úplně zbláznil," smála se česká tenistka po vítězném derby proti Marii Bouzkové.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Hraje pátý Wimbledon kariéry. Třikrát prohrála v prvním kole, jednou ve druhém. Ani letos nic nečekala, trávu považovala za povrch, na kterém není schopná předvádět ani průměrný tenis. Teď si na adrese SW19 zahraje o semifinále.

"Musím říct, že žasnu. Neskutečné. Něco takového jsem vůbec nečekala," usmívala se Markéta Vondroušová po osmifinálové výhře 2:6, 6:4, 6:3.

V první sadě na Bouzkovou, s níž se v dětství utkávala třeba na pražské Štvanici, vůbec nestačila. Potom ale našla recept, jak obávanou defenzivní mašinu překonat.

"Maruška hrála super, nedala mi nic zadarmo. Bylo to fakt maso. V prvním setu jsem málo chodila na síť, zezadu se to s ní dnes skoro nedalo, hrozně mě mlela. Musela jsem být víc aktivní a chodit dohrávat body na síť," vysvětlila obrat ve skóre.

Zápasy proti krajankám a kamarádkám nemá ráda. "Bývají extrémně nepříjemné, ještě když se známe takhle odmala," uvedla Vondroušová.

"Člověk má v hlavě, že hraje proti Češce a Maruška je super holka," vysvětlila, proč zažívala zvláštní pocity.

"Pro mě to bylo dost náročné, když vyhrála s Garciaovou, měla jsem to v hlavě, že nechci prohrát s Češkou. Ještě když šlo o tolik. Ale nejsme povahy, které by tam dělaly nějaké strašné scény. Probíhalo to úplně v klidu," vyprávěla.

U sítě se po zápase objaly. "Říkala jsem jí, že to byl super zápas. Ona zase, ať se držím dál a přála mi hodně štěstí. Víc nic. Po tom zápase to dost bolí, takže to člověk nechá být. Ale myslím si, že ona tohle bere dobře. Snad to bude v pohodě," bylo Vondroušové poražené krajanky líto.

Zrovna nedávno viděla vtipnou fotku ze Štvanice. Jí bylo osm, Bouzkové devět let. "Je tam asi o šest hlav větší než já. Byla fakt obrovská. Potom už byla s rodinou v Americe, tak jsme se moc nevídaly," podotkla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Aby byla nostalgie z dětství ještě výraznější, v roli trenéra Bouzkové je na Wimbledonu stejně starý Antonín Bolardt.

"Všichni se známe z dětských let. Dnes před zápasem říkal, že by to nikdy neřekl, že na nás bude koukat, jak hrajeme ve čtvrtém kole Wimbledonu. Ještě k tomu jako trenér jedné z nás. Zajímavé," zasnila se finalistka Roland Garros z roku 2019, která v Londýně prožívá druhý nejlepší grandslam kariéry. Na všech čtyřech už ale dokázala dojít nejméně do osmifinále.

Mezi osmi nejlepšími tenistkami Wimbledonu v úterý vyzve světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou. S Američankou ještě nikdy nehrála.

"Jen debla v Indian Wells, jinak ne. Ani jsem s ní moc netrénovala. Ale vím, že hraje takové dlouhé placky, což bude na trávě dost nepříjemné. V té poslední osmičce už ale jde o všechno, všechny už do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, co se bude dít," glosovala Vondroušová.