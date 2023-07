Vondroušová proti dceři miliardářů. Má ji ráda. Potí se na kurtu, i když by nemusela

České čtvrtfinále Wimbledonu je tady. Markéta Vondroušová v Londýně změří poprvé v kariéře síly s Jessicou Pegulaovou. Světovou čtyřkou z USA a tenistkou, která by se na kurtech vůbec nemusela potit. Česká hráčka za to dceru amerických miliardářů ocenila.

Je dcerou Terrence a Kim Pegulaových, majitelů klubů Buffalo Bills v NFL a Buffalo Sabres v NHL. Jmění jejího otce, který zbohatl podnikáním v oblasti těžby zemního plynu, odhaduje časopis Forbes na necelých 7 miliard dolarů.

Společně se svou sestrou vlastní Jessica byznys rychlého občerstvení s hokejovou tematikou. Má vlastní řadu péče o pleť. A velké peníze vydělává i s raketou v ruce, na prize money už si přišla na víc než 9 milionu dolarů.

"Je skvělé, že hraje, když by nemusela. Nejde jí o to, aby vydělala nějaké peníze, ale jde jí o ten sport. Je vidět, že to má prostě ráda," řekla o své čtvrtfinálové soupeřce Markéta Vondroušová.

Devětadvacetiletá Pegulaová v posledních letech hlasitě zaklepala na dveře absolutní světové špičky. Loni uhrála čtvrtfinále na třech ze čtyř grandslamových turnajů a premiérově se probjovala na prestižní Turnaj mistryň: ve dvouhře i ve čtyřhře. Letos zůstává konzisentní.

Na Wimbledonu se rozjela, po velkém boji s krajankou Lauren Davisovou v prvním kole další tři soupeřky smetla z kurtů.

Přestože s ní Vondroušová dosud nikdy nehrála, ví, že ji v prvním wimbledonském čtvrfinále kariéry čeká nesmírně těžký úkol.

"My jsme proti ní hrály akorát debla v Indian Wells, jinak jsem s ní nehrála, ani moc netrénovala. Ale vím, že hraje takové dlouhé placky, což bude na trávě dost nepříjemné. V té poslední osmičce už ale jde o všechno, všechny už do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, co se bude dít," prohlásila čtyřiadvacetiletá Češka.

Američanku má ráda, líbí se jí její vystupování na okruhu. "Má k tomu dobrý přístup. Docela poslouchá ostatní hráčky a má své názory kolem WTA, které jsou podle mě dobré," dodala Vondroušová.

Rodačka z Buffala přitom není oblíbenkyní fanoušků, což na konci minulé sezony sama přiznala. Nebyla to stížnost, americká tenistka prý chápe důvody.

"Nepochybně mám občas pocit, že mi lidé nechtějí fandit, protože za sebou nemám ten pohádkový příběh o Popelce. Chápu to. Je to tak v pořádku," nechala se slyšet Pegulaová.

Zároveň ale přiznala, že ji občas mrzí rychlé soudy a devalvace tenisových úspěchů kvůli původu.

"Je mnoho příběhů lidí, kteří vyšli z ničeho a vydřeli si svůj úspěch. Lidé mají tyto příběhy raději. U mě se naopak najde spousta těch, kteří budou tvrdit, že jsem měla všechno, mohla najmout nejlepší trenéry a mít nejlepší vybavení. V tenisovém světě ale nemůžete uspět bez opravdu tvrdé dlouhodobé dřiny," vysvětlila Pegulaová.

"Znám to z vlastní zkušenosti. Že si můžete dovolit nejlepšího trenéra, ještě neznamená, že to bude fungovat," dodala.

Proto se snaží nebrat si nepřízeň fanoušků osobně.

"Důležitější je pro mě respekt mých kolegyň, soupeřek a lidí ze světa tenisu. Ti vidí, kolik tvrdé práce je za mým úspěchem. Ti to vidí a nezáleží na tom, že to nevidí někdo jiný," prohlásila americká hvězda.