Vondroušová brání "nejneuvěřitelnějšímu příběhu". Obdivovaná Ukrajinka tuší potíže

Jedna pohádka skončí, druhá se přehoupne na ještě vyšší stupeň výjimečnosti. Markéta Vondroušová a Elina Svitolinová se ve čtvrtek odpoledne na centrálním kurtu Wimbledonu utkají o postup do finále.

Každý Wimbledon odvypráví celou spoustu nevšedních příběhů, jen hrstka z nich ale přetrvá až do finální fáze grandslamového snažení. Čtvrteční očekávané ženské semifinále mezi Vondroušovou a Svitolinovou nabídne dva takové, které si svou silou získaly mnoho fanoušků po celém světě.

Na jedné straně čtyřiadvacetiletá Češka, obrovský talent sužovaný zraněními a do jisté míry semletý možná až příliš brzkým úspěchem v podobě finále Roland Garros 2019.

Dívka, která na Wimbledonu oproti všem očekáváním překonala svou letitou fóbii z trávy. Po třech vyřazeních v prvním kole a loňské jediné výhře se Vondroušová zničehonic naučila na specifickém povrchu hrát, hýbat.

Zahodila strach i pochyby a dosáhla těžko představitelného úspěchu, který i ji samotnou zanechal v naprostém šoku.

Na straně druhé osmadvacetiletá Ukrajinka, bývalá světová trojka, která pouhých devět měsíců poté, co přivedla na svět dceru, nelítostně likviduje jednu superstar za druhou.

Svitolinová se na kurty vrátila teprve v dubnu, od pořadatelů Wimbledonu obdržela divokou kartu a využila ji nezapomenutelným způsobem.

Na exkluzivní cestě do semifinále vyřadila hned čtyři grandslamové vítězky: Venus Williamsovou, Sofii Keninovou, Viktorii Azarenkovou a světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Právě příběh Svitolinové, zvýrazněný válečnými hrůzami odehrávajícími se v její domovině a tím, jak emotivně a vlastenecky je sama hráčka prožívá, zcela pochopitelně rezonuje v globálnějším měřítku.

Pokud právě ona pozvedne v sobotu vítěznou trofej, slavnou Venus Rosewater Dish, podle bývalého prvního hráče světa Matse Wilandera tím napíše příběh, jaký historie tenisu nepamatuje.

"Její příběh je neuvěřitelný už jen proto, jak se vrátila po porodu. Kdyby tady vyhrála, byl by to nejspíš nejneuvěřitelnější příběh v tenisových dějinách," uvedl Švéd ve vysílání Eurosportu.

"Je to jako příběh o Popelce. Měli jsme tu úžasné příběhy maminek, které se vrátily a vyhrály grandslam. Ale tohle je ještě něco víc a nemohlo se to přihodit milejší osobě," rozplýval se nad Svitolinovou a nemohl uvěřit tomu, že po bitvě s Běloruskou Azarenkovou 2:6, 6:4, 7:6 dokázala po podobném thrilleru vyřadit i Šwiatekovou po setech 7:5, 6:7, 6:2.

"Je jedním z nejpozoruhodněji mentálně silných tenistů, jaké jsem kdy viděl," dodal Wilander. Ptal se, odkud mohla vzít rodačka z Oděsy sílu.

"Kde se tahle síla bere? V jejím životě se toho tolik odehrálo, dobrého i zlého, vzhledem k situaci doma. Byla emocionálně na vrcholu, bojovala, bojovala a bojovala," popsal odhodlání nyní již dvojnásobné wimbledonské semifinalistky. Právě vůle podle něj oba napínavé duely rozhodla, nikoli tenisový um nebo taktika.

Bude ale tohle odhodlání stačit na Vondroušovou? U ní si Wilander cení zejména tenisového umění, řadí ji třeba vedle další Češky Muchové do seznamu hráček, z jejichž tenisu nemůže spustit oči.

"Je to vynikající tenistka. Velmi mazaná, šikovné ruce. Rozumí hře," chválil tenistku ze Sokolova. "Nejšikovnější ruce má ona a Uns Džábirová. Pro mě není překvapením, že je podruhé takhle daleko na grandslamu," dodal Wilander.

Podle něj nemá Vondroušová tolik síly, nahrazuje ji ale fyzičkou, obratností, vysokým tenisovým IQ a předvídavostí. "V tom všem je absolutně brilantní," prohlásil expert.

Výhodou Vondroušové bude prý to, že je levačka. "Myslím si, že začala rozumět, jak by měl levák hrát právě na trávě. Dává vám to spoustu výhod," uvedl a konkrétně jmenoval servis ven z kurtu do bekhendu soupeřky, který je na trávě obzvlášť účinný.

Obavu z Vondroušové vyjádřila i sama Svitolinová. Když se jí novináři zeptali, zda v současné formě může vyhrát celý Wimbledon, Ukrajinka reagovala: "Zbláznili jste se? Nemyslím na to. Nechci na to myslet. Markéta je tvrdá protivnice. Pro mě to bude složitá výzva, proto nechci spěchat a myslet dopředu."

V hlavě bude mít poslední dva vzájemné duely. Ukrajinka sice vede 3:2 na zápasy, před třemi lety v Římě a před dvěma v semifinále olympiády v Tokiu však dostala od Češky výprasky. Poslední čtyři sety vypadají takto: 3:6, 0:6, 3:6, 1:6.

Vondroušová si na druhou stranu uvědomuje, jakou sílu Svitolinová v Londýně ukazuje. "Myslím, že je to superžena. Podle mě hraje nejlepší tenis v životě," podotkla.

Semifinále mezi aktuálně 42. hráčkou světa Vondroušovou a 76. tenistkou žebříčku Svitolinovou začne v Londýně ve 14:30 našeho času. Deník Aktuálně.cz bude duel sledovat v online reportáži.