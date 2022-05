Tenistka Kristýna Hancková (rozená Plíšková) přivedla v úterý na svět syna Adama. Společně s manželem a stoperem Sparty Dávidem Hanckem se o svou radost podělili na sociálních sítích.

K fotce, kterou Kristýna Hancková umístila na svůj instagramový profil, šťastní rodiče připsali vzkaz "Vítej, Adamko. Milujeme tě."

Pro slavný sportovní je to další radostná událost v poslední době. Jsou to jen tři měsíce a pár dní, co si řekli své ano. Ženichovi tehdy svědčil jeho spoluhráč ze Sparty Ladislav Krejčí mladší, Kristýně její sestra Karolína.