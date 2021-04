Vidím se v Sereně, hlásí další tenisová Linda. Nový český talent piluje kouč Berdycha

Je jí 16 let a už poráží dospělé hráčky. Po dvou triumfech na turnajích v Bratislavě vylétla Linda Nosková do sedmé stovky světového žebříčku. Mezi tenistkami do 18 let je na okruhu už dvanáctá. Další český talent trénuje hvězdný kouč Tomáš Krupa. Přerovská hráčka v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznala, že chce hrát jako Američanka Serena Williamsová.

Jak zvládáte častější a častější mediální pozornost? Považujete se za stydlína?

Jsem spíš introvert, nechávám si pocity pro sebe. Někdy je to problém pro mě i pro mé okolí, ale zase to nijak nepřeháním, že by se nedalo se mnou bavit. Každopádně o mediální pozornost jsem se nikdy nijak moc nestarala. Samozřejmě je příjemné, když o vás lidi píšou nebo vám gratulují, ale není to to hlavní.

Vaší vrstevnicí je i Linda Fruhvirtová, na kterou je upřena možná ještě větší pozornost, protože je o rok mladší. Berete ji jako rivalku?

Lindu znám, když nám bylo deset nebo jedenáct, hrávaly jsme spolu hodně winter cupy, summer cupy. Hrály jsme spolu i debly. Je to skvělá spoluhráčka i protihráčka. Vycházíme spolu dobře. Ale moc se teď i kvůli té covidové situaci nevídáme, hrajeme každá někde jinde.

Kdybyste váš herní styl měla popsat, co byste o sobě řekla?

Jsem typ hráčky, která se snaží zaútočit jako první. Snažím se rozhazovat míče tak, abych byla co nejdříve ve výhodě a výměnu zakončila. Rozhodně nečekám na chybu soupeřky nebo na to, až si pro fiftýn dojde ona.

Je nějaký hráč nebo hráčka, ke kterému byste se přirovnala, že byste přesně takovým způsobem chtěla hrát?

Bude to znít troufale, ale přirovnala bych se k Sereně Williamsové. Je to můj největší vzor a chtěl bych hrát jako ona. Mít takovou techniku a sílu úderů. A samozřejmě i výsledky.

Esa střídají dvojchyby

Na Instagramu máte anglický citát "Spending too much time thinking about last loss, you won’t be ready for next game." Volně přeloženo "pokud budeš příliš přemýšlet nad předchozí porážkou, nebudeš připravený na další hru". Jak jste na něj přišla?

Přišla jsem na něj sama, tak nějak vyplynul z mého tenisového života. Stále s tím mám problémy a dávám si za vinu některé míče. Přemýšlím třeba i tom, proč jsem výměnu nezabila dřív, i přesto, že jsem ji nakonec vyhrála. Pak se tolik nesoustředím na to, co mě čeká v dalších minutách, což je špatně.

Co zatím říkáte na spolupráci s Tomášem Krupou, v čem vám nejvíc pomáhá?

Pan Krupa je skvělý trenér, vidí spoustu mých chyb. Má často různé připomínky, abych se příště polepšila. Pracujeme spolu na technice, protože tu pořád nemám v určitých fázích hry úplně čistou. Je super, že to funguje i obráceně, že když já mám pocit, že mi něco nefunguje, tak jde, nahodí mi pár míčků a pilujeme to.

Je na něm znát, že před tím trénoval hvězdy jako Tomáše Berdycha nebo Karolínu Plíškovou?

Je. Jsem přesvědčená, že mi vytýká věci, které těm dospělým hotovým hráčům už říkat nemusel. Vždycky se to snažím co nejrychleji aplikovat, aby už mi to nemusel opakovat. Oba máme stejnou vizi, abych byla co nejdříve v tom nejlepším světovém tenise.

V čem se musíte zlepšit?

Určitě na servisu. Zatím je takový hodně nevyrovnaný, jsem schopná dát v jednom gemu tři esa za sebou a v tom dalším dvě dvojchyby. Nejsem si jím tak jistá. Největší problém je ale u mě pohyb, na tom nejvíc pracuju s kondičním trenérem.

Ve svém věku ještě nemůžete hrát tolik dospělých turnajů, oproti tomu se spousta juniorských akcí kvůli covidu omezovala. Máte plán, kde chcete hrát?

Teď mě čeká turnaj v Tunisku, uvidíme, jak to půjde, budu tu jeden až dva týdny. Pak mám naplánovaný podnik v Praze s dotací 25 tisíc a pak už se budu na antuce připravovat pro letní sezonu.

Dáváte si nějaké konkrétní žebříčkové cíle?

Mám ty nejvyšší. Ráda bych byla do desítky na světě. Ale nejde mi úplně o to, jak brzo se tam dostanu, spíš se soustředím na to, jak dlouho tam zůstanu a jak kvalitní má hra bude.