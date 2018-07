Veselý letos bojuje s vlastními démony. Chci víc pracovat s psychologem, plánuje tenista

před 1 hodinou

Český tenista postoupil na oblíbeném Wimbledonu do druhého kola, ale dobře ví, že ho ještě čeká ještě hodně práce, aby překonal vlastní krizi.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Tuhle situaci nezná. Vždy byl kolem Jiřího Veselého na Wimbledonu někdo starší a zkušenější, kdo držel vlajku českého mužského tenisu. Ať už Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, nebo třeba Lukáš Rosol. Nyní je čtyřiadvacetiletý rodák z Příbrami v Londýně sám.

"Je to trošku zvláštní, ale momentálně je u nás chlapský tenis, jaký je. Radek skončil, Lukáš se propadl a Tomáš je zraněný. Hráčů moc momentálně nemáme. Takový je někdy vývoj. I Američani měli hráčů dvacet a teď šest sedm," řekl Veselý poté, co v prvním kole přehrál 3:1 na sety Floriana Mayera.

Sám má svých starostí až dost, výsledkově se trápí, v žebříčku opustil první stovku a rozešel se s trenérem. Chytil se až na trávě v turecké Antalyi, kde došel až do semifinále.

"Byla tam šílená tráva. Nemělo to moc společného s wimbledonskou trávou. Když jsem jezdil na futures, tak to dřív býval fotbalový stadion a moc to nebylo o tenisu. Pro moji hru to bylo asi dobrý, jak to skákalo špatně, tak se dobře podávalo a nikdo mě nebrejknul," hledá příčiny takové jízdy.

Každopádně mu pár vyhraných zápasů po sobě i pro Wimbledon pomohlo. "Hra byla solidní, ale obecně tam moc brejků nebylo. Bylo to o tom, dobře podávat a počkat na mini šanci. Byl to hodně fyzicky náročný zápas, Florian má za sebou dobré výsledky na trávě, jsem rád, že jsem to zvládl, tohle je můj nejoblíbenější grandslam, nikdy jsem tu neprohrál v prvním kole," culí se.

Ještě před pár týdny ale moc důvodů k úsměvu neměl, výsledkovou krizi řešil rozchodem s trenérem Jaroslavem Machovským, se kterými byli střídavě sedm let.

"Ten nápad byl hlavně z jeho strany," vypráví Veselý. "On přišel s tím, že potřebuju nový impulz, že jsme spolu velmi dlouhou dobu a už to nevede tím směrem, který si oba přejeme. Mrzelo mě to, protože máme velmi blízký vztah, na druhou stranu je to obdivuhodný, že s tím takhle přišel."

Machovský měl zřejmě pravdu. "Udělalo mi to restart v hlavě," tvrdí Veselý. "Pozice byla ještě před týdnem složitá, teď už je lepší. Ale tak to v tenise je, že přijde jeden turnaj a zlomí se to k lepšímu. Snažím se teď dohnat manko a uvidíme, co přinese Wimbledon a další turnaje. Rád bych se vrátil na místa, kde jsem byl posledních čtyři pět let."

V Londýně zkouší nového kouče Theodora Devotyho, který kdysi trénoval například s Radkem Štěpánkem.

"Zatím jsme spolu asi tři dny. Potkali jsme se až v sobotu, v pátek jsem dohrál v Antalyi. Není moc času něco měnit, spíš se bavíme o soupeřích a co bych teoreticky do budoucna mohl změnit. Na víc není prostor. Je to na zkoušku, nechci ze dne na den vzít prvního člověka. Theo je fajn borec, dlouhou dobu je v Davis Cupu, s Radkem taky něco najezdil. Zkušenosti má a je to jeden z kandidátů na spolupráci," vysvětlil svou volbu Veselý.

Do týmu také přijal nového fyzioterapeuta, Portugalce Pabla Carvalha. A rád by také mnohem více pracoval s psychologem Michalem Šafářem.

"Pomáhá mi už déle a chci se pokusit to ještě zintenzivnit. Rád bych se v tomhle ohledu ještě posunul, protože důležitá je nejen kondice, tenis, ale i hlava, protože ta u mě hraje velkou roli," dodal český tenista, kterého v druhém kole čeká Argentinec Diego Schwartzman.