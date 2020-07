Veselý získal proti Slovákům první bod, proti Kleinovi se však pořádně nadřel

Tenista Jiří Veselý získal první bod v duelu daviscupových týmů v česko-slovenském Poháru přátelství. Česká jednička porazila na antuce pražské Sparty Lukáše Kleina 7:5, 3:6 a 7:5. V druhém dnešním utkání se Lukáš Rosol střetne s Norbertem Gombosem.

V rámci projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se dnes a v neděli utkávají daviscupové a fedcupové výběry a také týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let. Hraje se v Praze, Říčanech a Bratislavě.

Tenistky hrají ve slovenské metropoli, kde od 14:00 nastoupí loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka Markéta Vondroušová proti Anně Karolíně Schmiedlové. Největší hvězdu Petru Kvitovou na kurt nepustí znovu zraněné předloktí.

Pětašedesátý hráč světa Veselý nasázel 13 es, ale s Kleinem (306. v žebříčku ATP) měl plné ruce práce. V prvním setu vyrovnal z 1:4 na 4:4 a za stavu 4:5 odvrátil esem setbol, aby koncovku zvládl. Druhý set ztratil, ve třetím neudržel náskok 4:0 a nakonec v utkání dlouhém dvě a čtvrt hodiny proměnil třetí mečbol.

"Podmínky byly relativně složité, protože to hodně letělo a neměl jsem míč pod kontrolou, jak bych si přál," řekl Veselý. "Že to bylo 4:0 a pak se to vrátilo, není mentálně jednoduchý. Naštěstí za stavu 5:5, což už je moje klasika, když nevím coby a teče mi do bot, tak se uvolním a znovu předvedu dobrý tenis. Jsem rád za koncovku a tím, že je to vítězný, tak je samozřejmě pocit výborný."

V hledišti na Spartě ve Stromovce se objevilo jen pár fanoušků a většina ze 700 míst zůstala prázdná. "Část vstupenek šla do prodeje a dvě třetiny byly určeny pro tenisové kluby. Ale i po událostech na Adria Tour jsme nechtěli vzhledem k budoucím akcím nic uspěchat a podcenit a distribuci volných vstupenek jsme nerealizovali," řekl novinářům prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Na Spartě vedle daviscupového týmu hrají také tenistky do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se uskuteční na dvorcích v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru střetnou vedle fedcupového týmu i hráči do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let.

Tenisové utkání Česko - Slovensko o Pohár přátelství:

Praha:

Daviscupové týmy:

ČR - Slovensko 1:0

Veselý - Klein 7:5, 3:6, 7:5.

Bratislava:

Tenisté do 23 let:

Slovensko - ČR 1:0

Molčan - Lehečka 6:4, 1:6, 6:4.