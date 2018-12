Velký Berdychův návrat. Spása pro český tenis? Jen dočasná, uvědomuje si Filjo

před 13 minutami

Hned v lednu čeká Tomáše Berdycha komplikace ve snaze o rychlý návrat na výsluní. Na prvním grandslamu sezony v Melbourne bude obhajovat loňské čtvrtfinále. Návrat jasně nejlepšího českého tenisty dekády ale proběhne už na Silvestra v katarském Dauhá.

Když se naposledy postavil na kurt k ostrému zápasu, psal se červen. Dějištěm byla travnatá plocha areálu v londýnském Queens Clubu. Tomáš Berdych v tu chvíli doufal, že se špatná sezona otočí k lepšímu právě na jeho nejoblíbenějším povrchu.

Wimbledon byl obrovským lákadlem, obzvláště poté, co na něm rok předtím zkušený Čech došel až do semifinále. Jenomže v Queensu to skončilo hned v prvním kole, Berdych překvapivě nestačil na Francouze Juliena Bennetaua a ještě výrazněji prohloubil svou táhlou výsledkovou krizi.

Jedna z jejích hlavních příčin vyšla na povrch o pár dní později. Berdych oznámil, že se kvůli přetrvávajícím bolestem v zádech na nejslavnějším turnaji světa nepředstaví.

"Pár měsíců se všemožně snažím dát bolavá záda do pořádku, ale bohužel. Nejsem schopen hrát," oznámil smutnou zprávu fanouškům. To ještě netušil, že mu problematická bederní oblast nakonec vystaví stopku na celý zbytek sezony. Definitivní rozhodnutí o předčasném konci padlo až na konci září.

Už na jaře během French Open Berdych řešil, co dál. Delší pauzu striktně vylučoval. Dokonce tvrdil, že "potom už také nemusí být návratu". Naštěstí pro české tenisové příznivce se tahle krajní varianta v realitu neproměnila.

Berdych byl sice nucen odpočívat mnohem déle, než by sám chtěl, myšlenky na konec kariéry jej ale nepřemohly.

"Pořád mám tenis strašně rád a baví mě. Ale jenom za předpokladu, že budu fit a budu bojovat se soupeřem a ne sám se sebou. Cíl je jasný, být zdravý, vrátit se do tréninkového rytmu a pak bude to docela pěkné," říkal tehdy.



Na podzim se pustil znovu do tvrdé přípravy, kterou zažil už tolikrát, poprvé ale hnán pro něj úplně novou speciální motivací: mocnou touhou po vydařeném comebacku. V pondělí se jej dočká v katarském Dauhá. Jeho prvním soupeřem bude v 15:30 středoevropského času Němec Philipp Kohlschreiber.

Třiatřicetiletý muž pyšnící se zvučným přízviskem "bývalá světová čtyřka" vstoupí do sezony jako 71. hráč žebříčku. A svět se ptá: Dokáže český tenista opět konkurovat světové špičce, která se od jeho odchodu ještě více rozšířila?

"Pokud se všechno sejde, hlavně zdraví a forma, tak si myslím, že na nejlepší třicítku světa Tomáš ještě má," je přesvědčen hlavní trenér pražské Sparty Daniel Filjo. Sám vnímal, jak tvrdě se Berdych v zimním období připravoval právě v areálu klubu.

"Poslední zápas hrál v červnu, takže zápasový deficit asi bude ze začátku na jeho hře znát. Ale ve svém věku by to mohl vynahradit zkušenostmi," myslí si Filjo.

Klíčové bude, aby finalistovi Wimbledonu z roku 2010 vydrželo zdraví. Bolesti beder, extrémně zatížených patnácti náročnými sezonami mezi profesionály, se mohou kdykoli vrátit.

"Pokud bude zdravý, může myslet na rychlý návrat do světové padesátky, a pak se uvidí. Ovšem hned v Melbourne obhajuje čtvrtfinále, což ho v návratu může přibrzdit," připomíná kouč fakt, že dvojnásobného daviscupového šampiona nečeká na úvod nic jednoduchého.

Každopádně je ale Berdychův návrat pro český mužský tenis momentální spásou. I přes prudký pád rankingem zůstal národní jedničkou. Jiřímu Veselému patří 90. pozice, Lukáš Rosol je až v polovině druhé stovky. Adam Pavlásek a Zdeněk Kolář jsou mimo dvoustovku.

"Spása pro český tenis to je. Ale jen dočasná. Musíme se věnovat mladým a dát do toho všechno, jiná cesta pro nás není," uvědomuje si Filjo.

Je jasné, že Berdych bude opět nejsledovanějším českým hráčem, zvlášť když mu jeden dvanáct výher na okruhu chybí k vyrovnání bilance legendárního Björna Borga. Z Berdycha by tento úspěch udělal dvacátého nejúspěšnějšího hráče historie, před svým comebackem má na kontě 627 vítězných zápasů.