V tie-breaku neuhrál jediný bod, přesto postoupil. Bláznivé, smál se Shapovalov

Denis Shapovalov se stal v New Yorku prvním kanadským čtvrtfinalistou US Open v open éře. "Je bláznivé, co jsem dokázal," zářil jednadvacetiletý tenista.

V osmifinále sice ztratil s Davidem Goffinem tie-break první sady 0:7, ale nakonec postoupil po výhře 6:7, 6:3, 6:4 a 6:3. O semifinále bude Shapovalov hrát s Pablem Carreňem. Španěl postoupil po diskvalifikaci srbské hvězdy Novaka Djokoviče, neboť lídr světového žebříčku po prohraném vlastním servisu na 5:6 v úvodním setu odpálil naslepo míček za svá záda a trefil čárovou rozhodčí. Čtvrtá nasazená Naomi Ósakaová z Japonska postoupila do čtvrtfinále. Předloňská vítězka turnaje za pomoci výborného servisu porazila Estonku Anett Kontaveitovou 6:3 a 6:4. Ósakaová v duelu s turnajovou čtrnáctkou prohrála při svém podání jen devět výměn. Za stavu 5:4 ve druhém setu využila šestý mečbol. "Bylo to výborné, jeden z mých nejlepších zápasů letošní krátké sezony," pochvalovala si. Další soupeřkou dvaadvacetileté Japonky bude Američanka Shelby Rogersová, která v osmifinálové bitvě odvrátila čtyři mečboly a vyřadila Petru Kvitovou. Související Končí Kvitová a po senzační diskvalifikaci i Djokovič. Projděte si program US Open Infografika