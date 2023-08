Češky se ve velkém derou na Turnaj mistryň. V New Yorku vrcholí tenisové drama

Je tady závěrečný grandslam tenisové sezony. V pondělí odstartuje zároveň dramatický boj o poslední místa na Turnaji mistryň, do kterého by mohly zasáhnout až tři české singlistky. Ve hře bude i změna na ženském tenisovém trůnu. A velkým tématem bude na US Open i nasazení sytému VAR.

Češky útočí na Turnaj mistryň Markéta Vondroušová na turnaji v Cincinnati | Foto: Reuters Na závěrečný turnaj pro nejlepší tenistky sezony se kvalifikuje osm hráček. Těsně před startem posledního grandslamu mají jistou účast Polka Iga Šwiateková a Běloruska Aryna Sabalenková. Jelena Rybakinová z Kazachstánu je jen těsně pod hranicí aktuálního cutu. O zbylých pět míst to ale ještě bude litý boj. Sice bude šance sbírat body i na dalších podnicích, na US Open jich je však k mání až dva tisíce A velkou šanci protáhnout se do první osmičky má hned trojice Češek. Markéta Vondroušová drží v žebříčku pro Turnaj mistryň šesté místo, Karolína Muchová osmé a Petra Kvitová deváté. Teoretickou šanci má ještě i Barbora Krejčíková, ale na US Open by musela předvést nějakou senzační stíhací jízdu. 5. Coco Gauffová 3690 6. Markéta Vondroušová 3301 7. Uns Džábirová 3041 8. Karolína Muchová 2940 9. Petra Kvitová 2590

